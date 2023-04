Andrea ha diciannove anni, occhi e capelli chiari, abiti di seconda mano e temperamento elettrico, studia filosofia a Firenze e la prossima settimana per la festa ‘La fine del mondo’ in programma a Roma, metterà in atto la sua prima azione di imbrattamento. Come lui sono molti i ‘soldati’ pronti a immolarsi in azioni di disobbedienza civile sotto la bandiera di Ultima generazione, l’associazione di eco-attivisti che si è fatta conoscere in tutto il mondo per le azioni vandaliche contro il patrimonio artistico. ‘Piani’ di azione escogitati nei circoli o negli spazi aperti al pubblico di tutta Italia. A Firenze è stata loro concessa una stanza dalla Casa del popolo di San Niccolò e l’appuntamento ai nuovi seguaci avviene attraverso canali social e volantinaggio. Abbiamo partecipato a una di queste riunioni confondendoci tra il pubblico di giovani universitari e adulti di mezza età in cerca di una missione per ripulirsi la coscienza e sentirsi in pace con le nuove generazioni.

L’aria è distesa, i partecipanti sono una decina, il dress code è quello dei movimenti giovanili anni ‘60 – tanti orecchini, qualche ciocca di capelli blu, occhiali alla John Lennon –, lo spirito è di chi ha voglia di contribuire alla causa, a qualunque costo. Andrea che è in Ultima generazione da un mesetto, chiarisce subito: "Chi si approccia alla nostra associazione deve decidere quanto essere coinvolto: si può essere semplici simpatizzanti o sostenitori economici, oppure entrare in azione, tenendo conto di tutte le conseguenze alle quali si potrebbe andare incontro". Denunce, risarcimenti.

La saletta del circolo si scalda in poco tempo: nel gruppetto emerge già chi può essere un papabile ‘kamikaze verniciaro’ e chi invece è lì solo per ascoltare. Gli scalpi sono le missioni riuscite: la vernice colorata su Palazzo Vecchio a Firenze, le mani incollate alla Primavera di Botticelli, lo spray nero nella Barcaccia di Bernini. Azioni che hanno causato ingenti danni, economici e ambientali, come dimostrano i 5mila litri d’acqua utilizzati per pulire la facciata di Palazzo Vecchio e i 30mila euro che serviranno per togliere i residui di vernice.

Chi sceglie di "compiere le operazioni di imbrattamento o blocchi stradali, deve essere un nullatenente – raccontano –, così da non poter essere penalizzato durante il processo". In sala c’è anche Irene, esperta e peacekeeper del gruppo: non si lascia sfuggire una parola di troppo, siamo al primo step per diventare eco-attivisti. Fidarsi troppo potrebbe significare tradirsi. Il suo compito è quello di fare da mediatrice tra gli automobilisti inferociti e i colleghi incaricati di bloccare strade: un ruolo che richiede esperienza e una gavetta in altre realtà ante Ultima generazione. "Ho perso affetti e legami per dedicare tutta me stessa a questa causa", ci spiega.

Oltre a compiti e rischi del ‘mestiere’ di attivista, nella riunione viene fornita anche una rapida infarinatura sulla crisi climatica in corso: statistiche, fatti e dichiarazioni di politici che raccontano di un "mondo che va verso un punto di non ritorno". Una struttura teorica su cui fanno perno i blitz degli eco-attivisti. "Il sit-in sulle strade è uno degli strumenti per veicolare il nostro messaggio, e i nostri compagni conoscono bene i rischi, legali e fisici, in cui potrebbero incorrere", specifica Irene.

La posta in palio sul piano personale è alta, ma la platea è affascinata dalla ‘missione’ dell’associazione e dal modo nel quale gli oratori paragonano l’arresto post-imbrattamento a una ricompensa quasi divina. "Ognuno di voi è fondamentale per la nostra lotta – esorta Irene –. Ma qui viene prima la causa e poi la persona. Siamo partiti che eravamo qualche decina di iscritti, e adesso ci sono almeno 80 riunioni, in contemporanea, in giro per l’Italia". Le iniziative sono quindi un primo screening, che hanno come obiettivo quello di fare nuovi proseliti e diffondere il manifesto dell’associazione: "Stiamo andando verso il collasso climatico: le lobby del fossile faranno di tutto pur di mantenere un profitto economico, condanneranno a morte anche milioni di persone se necessario", chiosa Andrea.

Le ripercussioni legali rimangono, però, un tasto dolente per gli eco-attivisti. "Ultima generazione fa parte di una rete transnazionale, la A22, che coinvolge i gruppi di attivisti ambientali di varie nazioni", spiega Giulio Giuli che segue per l’associazione le questioni giuridiche. "La rete non ci sostiene nelle spese processuali, ma solo per i costi di gestione. Il denaro arriva dal fondo Climate Emergency Fund, che foraggia gran parte dell’universo dell’eco-attivismo e che vede come principale sostenitore Adam McKay, il regista di ‘Don’t Look Up’".

Gli attivisti, per difendersi in tribunale, possono perciò contare soltanto sulle risorse raccolte con il crowdfunding e il finanziamento collettivo interno. Un base di partenza non proprio rassicurante anche a fronte dei tre disegni di legge presentati nei giorni scorsi per inasprire pene e multe. "Le proposte di partiti e governo sono inattuabili: gli attivisti non riescono a pagare le multe di oggi, figuriamoci quelle da oltre 40mila euro", conclude Giuli.