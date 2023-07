Viaggio in auto con i bambini per l’esodo estivo: come organizzarlo al meglio e cosa portare

Roma, 22 luglio 2023 – Il viaggio in auto verso le vacanze può essere un momento piacevole per tutta la famiglia o di grande stress. Meglio non partire impreparati. Dopo l’euforia iniziale, infatti, l’esperienza potrebbe diventare molto faticosa: restare seduti in auto per 5, 6, 8 ore o anche di più diventa presto noioso e scomodo, specialmente se ci sono dei bambini a bordo che non si accontenteranno a lungo di contemplare il paesaggio che scorre oltre il finestrino o della musica in sottofondo. Ecco alcuni consigli utili per viaggiare insieme divertendosi e senza stress.

Fare i bagagli con anticipo

Prima di partire è utile fare con qualche giorno d’anticipo una lista di tutto quello che serve per viaggiare tranquilli e assicurare il giusto benessere al bambino. È preferibile preparare i bagagli senza fretta, così da avere il tempo di ricontrollare ed evitare di lasciare a casa qualcosa di essenziale. Un consiglio è quello di prevedere le esigenze che il bambino potrebbe avere durante il viaggio. Se è piccolo è fondamentale tenere a portata di mano l’occorrente per un cambio pannolino durante una sosta. Se soffre di mal d'auto evitate che legga o utilizzi i videogiochi e prevedete spuntini frequenti.

Partenza intelligente

E’ importante pianificare la partenza evitando di mettersi in strada nei giorni da bollino rosso e nelle ore di punta. Sabato e domenica 22 e 23 luglio è il primo grande esodo estivo di quest’anno, poi tutti i fine settimana sino a ferragosto saranno particolarmente "caldi" sul fronte stradale ma la giornata da bollino nero sarà il 5 agosto. La scelta migliore è quella di optare per una partenza dal lunedì al giovedì e preferire le ore meno calde del giorno, tra le 6 e le 6.30 per approfittare del poco traffico almeno durante le prime ore. Si può anche partire la sera o durante l’ora del sonnellino, per permettere al bambino di riposare e ai genitori di guadagnare tempo e chilometri in tranquillità.

Sicurezza al primo posto

Quando si affronta un viaggio con i bambini la sicurezza deve essere al primo posto. Prima di partire bisogna sempre assicurarsi che il seggiolino o i sedili di sicurezza siano adatti all’età del bambino, correttamente installati e omologati. E’ sempre meglio controllare che il dispositivo anti-abbandono sia associato al proprio smartphone. Importante anche oscurare i vetri con tendine per proteggere i piccoli dai raggi del sole e prevedere una fodera traspirante sul seggiolino per renderlo più confortevole. Meglio pianificare le tappe evitando troppe ore alla guida: cinque ore sono il massimo ideale.

Kit e snack da viaggio

I bambini amano portarsi i loro giochi ovunque, un’idea può essere quella di far preparare loro il “kit da viaggio” facendogli scegliere cosa portare con sé. Matite colorate e fogli di carta, macchinine e bambole da usare per trascorrere il tempo. Utile il portaoggetti da appendere dietro al sedile anteriore per riporre i giochi preferiti. La musica è sempre una valida alleata in auto. Creare una playlist di canzoni da cantare insieme, di podcast o audio storie da ascoltare potrebbe aiutare a far passare il tempo più velocemente. Non deve mancare una buona scorta di acqua e spuntini, come frutta, succhi, snack leggeri o qualcosa di sfizioso acquistato insieme in occasione del viaggio.

Soste ogni due ore

Pianificate delle soste durante il tragitto per spezzare la monotonia del viaggio, sgranchirsi le gambe e mangiare uno snack o fare un pranzo leggero in un’area di servizio. In particolare, con bambini piccoli è assolutamente consigliato prevedere una piccola pausa di 10 minuti ogni due ore circa. Altre volte la sosta è invece d’obbligo: per esempio quando il bambino piange e si innervosisce sarà utile fermarsi in sicurezza alla prima piazzola per rasserenarlo. Allora prima di partire controllare bene l’itinerario e programmare delle fermate, potrebbe essere anche l’occasione per conoscere nuovi posti e per non arrivare distrutti a destinazione.

Giochi da fare in auto

Esistono numerosi giochi che si possono fare in auto coinvolgendo tutta la famiglia. Eccone alcuni: Conoscete il gioco dell'alfabeto? Invitate i vostri bimbi a trovare, guardando fuori dal finestrino, qualcosa il cui nome inizi con le varie lettere dell'alfabeto. Un altro classico intramontabile? La catena di parole. Funziona così: il primo giocatore inizia con il pronunciare una parola e poi a turno, seguendo sempre lo stesso ordine, si cerca la parola che inizia con la stessa sillaba con cui finisce quella precedente. Sempre da fare in auto anche il gioco del sì e del no: consiste nel fare delle domande agli avversari per farli cadere nel tranello e indurli a rispondere con “sì” o “no”. Chi lo fa perde e farà le domande al turno successivo. Semplicissimo e divertente Primavista: è il gioco da fare in auto del “chi vede per primo”. Un ponte, un campanile, una galleria, una macchina gialla, dei cavalli, il mare, a seconda del paesaggio. Da non sottovalutare il gioco delle targhe: adatto ai bambini che hanno già dimestichezza con i primi calcoli. Vince chi riesce a fare più velocemente la somma delle cifre della targa dell’auto che vi precede.

Check-up della macchina

Non ultimo: per viaggiare in tutta sicurezza il consiglio in cima alla lista è quello di non dimenticare di fare un check-up o il tagliando dell’auto prima di mettersi in cammino. Freni, batteria, pneumatici e ammortizzatori devono essere in perfette condizioni. Devono essere controllati anche l’olio, l’acqua, il refrigerante e gli impianti luminosi: fari, frecce, stop. Importante non dimenticarsi una ruota di scorta in buone condizioni oltre ai triangoli e ai giubbotti riflettenti. Con un’auto in perfette condizioni, si potrà viaggiare in tranquillità e senza rischiare spiacevoli inconvenienti.