Viaggiatore da record: a cent’anni si rifà il passaporto. "Il mio segreto? Mi godo la vita"

Rimini, 18 agosto 2023 – Il prossimo viaggio? "A novembre. Andrò in Canada, a controllare i miei affari. Starò lì una decina di giorni, poi volerò a Ixtapa in Messico".

Gino Belacca ha girato il mondo e non ha alcuna intenzione di smettere di farlo, anche alla veneranda età di 100 anni. L’altro ieri la questora di Rimini, Rosanna Lavezzaro, ha voluto consegnare personalmente al centenario il passaporto appena rinnovato. "L’aspettiamo qui tra 10 anni, per il rinnovo...", ha sorriso. Lui, imprenditore edile che abita a San Giovanni in Marignano, comune dell’entroterra riminese, dove è nato, ha festeggiato il secolo il 14 maggio scorso, ma di anni ne dimostra molti di meno. E conduce una vita da far invidia ai ventenni. "Vado al mare quasi tutti giorni. E ancora nuoto".

Qual è il suo segreto, Gino?

"Mi godo la vita... Ma per arrivare dove sono arrivato, sono dovuto emigrare e ho dovuto fare tanti sacrifici".

A che età ha lasciato l’Italia?

"Nel 1949, avevo 26 anni. Sono andato in Canada, nella provincia dell’Ontario, per poter lavorare. I primi anni sono stati i più duri: ho fatto qualsiasi mestiere. Ho lavorato anche nei campi".

La svolta?

"Nel 1953. Messi un po’ di soldi da parte, ho comprato un terreno e costruito la prima casa. Sono riuscito a venderla quasi subito e con quello che ho incassato ho realizzato altre case. Il grande passo nel 1963: mi sono messo in società con un altro italiano, Nicola Galli. Insieme abbiamo costruito grandi complessi residenziali. Nicola purtroppo è morto, ma la società esiste ancora: sono in affari con il figlio".

Ha fatto fortuna col mattone?

"Sì. Per noi le cose sono andate bene fin da subito. Abbiamo iniziato a costruire grandi palazzine residenziali, grattacieli, e anche case indipendenti e a schiera. In Canada, e poi anche negli Stati Uniti e in Messico".

Segue ancora personalmente i suoi affari all’estero, nonostante l’età?

"Assolutamente. Negli Usa l’ultimo cantiere aperto è stato quello per la realizzazione di un complesso da 600 abitazioni. Ho tenuto il conto: nella mia carriera ho già costruito 5mila appartamenti e 6mila case".

Continua a viaggiare più per il lavoro o per il piacere?

"Per entrambi. In Canada e Usa torno soprattutto per lavoro. In Messico vado a svernare. A Ixtapa, una località balneare che dista circa 200 chilometri da Acapulco, ho una bella casa dove trascorro i mesi più freddi".

Ma non le pesa prendere l’aereo, fare tanti chilometri...

"No, perché? In aereo, se viaggi in prima classe, stai comodissimo e non hai problemi. E io viaggio sempre in prima classe. Adoro il Messico, là ho anche una barca di venti metri e vado molto spesso in mare".

E nuota...

"Sì, sto almeno un’ora in acqua, ogni giorno".

Quando è qui in Italia, invece, come passa il tempo?

"Al mare soprattutto. Esco insieme a quei pochi amici che mi sono rimasti, ho una barca anche qui. A San Giovanni ci sono giornate in cui un po’ mi annoio, a voler essere sinceri. Ma questa è la mia terra, dove sono nato e cresciuto. E qui riposano la mia prima moglie, Laura, che è venuta a mancare nel 2016, i miei genitori, mio fratello e altri cari, così come tanti amici che purtroppo non ci sono più. Ecco, quello che mi intristisce è che ormai se sono andati quasi tutti".

Le giornate messicane invece scorrono meglio?

"Il Messico è diventata una seconda patria per me. E la mia seconda moglie è messicana. Ora si trova là, per seguire i miei affari . Ma ci sentiamo tutti i giorni".

Quando ci tornerà?

"Andrò a dicembre, dopo la tappa in Canada, e starò lì alcuni mesi, fino ad aprile o maggio almeno. Poi tornerò a San Giovanni. Perché questa resta la mia casa".