Savona, 26 novembre 2019 - Su richiesta della ministra De Micheli "la viabilità del tratto autostradale A26 verà riaperta alle ore 10.30. La decisione è stata presa durante la riunione tra la ministra e i vertici Aspi ancora in corso, convocata d'urgenza ieri sera". Lo si legge in una nota del Mit. Il tratto dovrebbe riaprire in entrambe le direzioni di marcia. Dopo il crollo Autostrade per l'Italia ha comunicato che la propria direzione di Tronco di Genova ha realizzato uno scambio di carreggiata per garantire una corsia di scorrimento per senso di marcia. Oggi si terranno comunque le verifiche tecniche sulle opere, in seguito al crollo del viadotto sulla Torino-Savona.

Sono in fase di completamento i lavori di riprofilazione dell'alveo dopo la colata di fango che ha travolto la strada. Lo rendono noto i vigili del fuoco sul loro profilo Twitter.