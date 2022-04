Via il velo nei luoghi pubblici Marine rilancia la stretta anti-Islam

Il primo fronte di frizione tra i programmi di Macron e Le Pen riguarda il capitolo pensioni. Per la leader del Rassemblement National sono centrali

la rivalorizzazione della minima a mille euro

e soprattutto il no all’aumento dell’età pensionabile, caldeggiato dall’avversario. I due, invece, concordano sull’abolizione del canone tv. Sempre presenti nel programma della candidata dell’estrema destra, seppur non molto evocate durante questa campagna elettorale, le misure in tema d’immigrazione: Le Pen propone di trattare le domande d’asilo unicamente nelle ambasciate e nei consolati francesi all’estero e di vietare per legge il velo islamico nei luoghi pubblici. Sicura che ci saranno conseguenze negative sul potere d’acquisto dei francesi, la candidata, accusata da Macron di essere stata sostenuta in passato dalla Russia, boccia l’embrargo sul petrolio e il gas di Mosca.