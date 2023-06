"Via della Seta, stop al trattato"

La palla passa al Parlamento. È questa la strategia della premier Meloni per affrontare la delicata exit strategy dalla Via della Seta con la Cina. E c’è chi, subito, prende posizione. Come Licia Ronzulli, capogruppo di FI al Senato: "Per noi sottoscrivere il memorandum della via della Seta è stato un errore strategico. L’Italia è stato il primo e unico paese dell’Europa occidentale a firmarlo e siamo convinti che non abbia alcun interesse a rinnovarlo. Le opportunità che derivano da quel memorandum sono nettamente inferiori ai rischi". "Il rapporto con la Cina – ha proseguito – è difficile e controverso e noi ci siamo ritrovati in una condizione di dipendenza per alcune materie prime e per alcune tecnologie. Per questo crediamo ci sia l’assoluta necessità di individuare standard e regole comuni tra l’Europa e la Cina a tutela dell’interesse europeo. Dobbiamo evitare di venire fagocitati dall’espansionismo di Pechino", ha concluso.

Dice la sua anche Maurizio Gasparri, sempre di Forza Italia: "È chiaro che il cosiddetto accordo della Via della Seta deve essere archiviato. Fu un’intesa scritta in ginocchio da Conte e dai grillini".