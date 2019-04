Roma, 19 aprile 2019 - Papa Francesco prostrato a terra davanti all'altare centrale della Basilica di San Pietro. Con questo gesto di rito si è aperta la celebrazione della Passione di Gesù nel Venerdì Santo di Pasqua: durante la Liturgia della Parola è stato letto il racconto della Passione secondo Giovanni, quindi il Predicatore della Casa Pontificia, padre Raniero Cantalamessa, ha tenuto l'omelia. Si prosegue poi con la Preghiera universale e l'adorazione della Santa Croce e si conclude con la comunione.

Via Crucis, il programma

Dalle 21 Papa Francesco presiederà la Via Crucis al Colosseo che sarà trasmessa in mondovisione (sotto la diretta tv di Vatican Media Live). Bergoglio, come di consueto, assisterà dal vicino colle del Celio, e prenderà la parola solo a conclusione, dopo le 22. A portare la croce nell'anfiteatro Flavio ci saranno tra gli altri il cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis, una famiglia italiana, alcuni volontari dell'Unitalsi, missionari in Medio Oriente (Siria, Terra Santa), volontari impegnati nelle strade di Roma e anche una donna che si è sottratta al giro della prostituzione con la figlia. Ognuna della 14 stazioni saranno commentate con il testo preparato da suor Bonetti. Al centro prostitute e migranti.

Pasqua, festa degli esclusi

Per il predicatore della Casa pontificia, padre Raniero Cantalamessa, la Pasqua è "la festa del capovolgimento operato da Dio e realizzato in Cristo; è l'inizio e la promessa dell'unico rovesciamento totalmente giusto e irreversibile nelle sorti dell'umanità. Poveri, esclusi, appartenenti alle diverse forme di schiavitù che ancora sono in atto nella nostra società: Pasqua è la vostra festa!". Cantalamessa, nell'omelia della celebrazione della Passione del Signore, prosegue: "Sulla croce Gesù di Nazareth diventa l'emblema di tutta questa umanità 'umiliata e offesa'. Verrebbe da esclamare: 'Reietti, rifiutati, paria di tutta la terra: l'uomo più grande di tutta la storia è stato uno di voi! A qualunque popolo, razza o religione apparteniate, voi avete il diritto di reclamarlo come vostro'". Ma "il Vangelo infatti non si ferma qui; dice anche un'altra cosa, dice che il crocifisso è risorto! In lui è avvenuto un rovesciamento totale delle parti: il vinto è diventato il vincitore, il giudicato è diventato il giudice, 'la pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo'. L'ultima parola non è stata, e non sarà mai, dell'ingiustizia e dell'oppressione. Gesù non ha ridato soltanto una dignità ai diseredati del mondo; ha dato loro una speranza!", ha concluso.

