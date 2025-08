Vespa velutina in Sardegna, l’appello agli apicoltori e la caccia ai nidi

Sassari, 2 agosto 2025 - Vespa velutina, specie aliena invasiva, è arrivata in Sardegna. Lo hanno confermato le analisi del Dipartimento di Agraria di Sassari. La scoperta risale al 26 luglio e ne dà notizia il gruppo di monitoraggio su Vespa crabro e Orientalis. "Due apiari nel territorio di Ilbono sono risultati essere positivi. Tuttavia, la frequenza di avvistamento molto bassa e la distanza tra i due apiari di soli 700 m l'uno dall'altro fanno sperare di poter ancora intervenire tempestivamente per la rimozione del nido/nidi". Tra gli enti scientifici che collaboreranno alla soluzione del problema c'è anche il Crea di Bologna.

Il lungo viaggio della Vespa velutina

Fondamentale, come sempre, il lavoro di squadra degli apicoltori. Queste le due raccomandazioni: "Vi è la necessità di mappare in un raggio di 5 km dall'apiario che è risultato essere positivo, gli apiari presenti per cui vi chiediamo di inviare un'email a [email protected] segnalando la presenza del proprio apiario nell'area di Ilbono, Arzana, Lanusei e Elini ( fornendo le coordinate) e la partecipazione al monitoraggio di Vespa velutina per 2 settimane".

Al secondo punto, altrettanto importante, c'è la necessità di svolgere "un monitoraggio visivo nei propri apiari. In cosa consiste? La mattina presto o la sera (dunque evitando le ore troppo calde della giornata poiché è meno probabile osservare questa specie di vespa) dedicate 30 minuti ai vostri alveari semplicemente restando ad osservare l'ingresso degli alveari". Naturalmente, in caso di avvistamento, deve partire subito la segnalazione a [email protected].

Per monitorare la situazione negli alveari ed essere certi che la Vespa velutina non sia presente, si raccomanda infine agli apicoltori di sistemare trappole a birra. Anche se l'eradicazione del problema passa naturalmente dalla distruzione dei nidi. Il metodo che la Sardegna intende adottare è quello del radiotracking, una micro antenna già sperimentata con successo in Piemonte.

La Vespa velutina in poco più che vent'anni ha fatto una lunghissima traversata dell'Europa, dalla Francia a Salisburgo. In Italia sta ampliando la sua area di diffusione, spingendosi sempre più a sud.

Il calabrone dalle zampe gialle in Italia, prima dell’ultima segnalazione in Sardegna, era stato trovato in queste regioni: