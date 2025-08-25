Dal fronte ucraino al Meeting di Rimini: la testimonianza del vescovo Honcharuk in diretta

Rimini, 25 agosto 2025 – Al Meeting di Rimini 2025, Pavlo Honcharuk, vescovo cattolico ucraino, racconterà la guerra in corso nel suo Paese come punto di partenza per un dialogo sulla resilienza e la ricostruzione. Il suo intervento si inserisce nel ricco calendario dell’evento, fatto di confronti tra guerre, dialogo interreligioso e valori condivisi.

Pavlo Honcharuk ospite al meeting di Rimini

La forza della testimonianza

Non un semplice testimonianza: il vescovo Pavlo Honcharuk, presule di Kharkiv‑Zaporizhzhia, porta al Meeting 2025 la voce diretta di territori che vivono sotto il fuoco della guerra. Tra i relatori attesi per il 25 agosto nel panel “Building when everything is destroyed”, affronterà le domande più strazianti: come si ricostruisce la speranza quando tutto sembra distrutto? Qual è la forza che alimenta la solidarietà nei corpi e negli animi colpiti dalla violenza? L’occasione diventa qualcosa di più di un confronto: è un “appello alla resilienza” in uno scenario globale segnato dai conflitti.

«Costruire quando tutto è distrutto»

L’intervento di Honcharuk, insieme al kazako Konstantin Gudauskas, si colloca nel cuore del Manifesto del Meeting, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. Il suo messaggio risuona come un grido di vita: nonostante il dolore, è possibile agire con speranza e responsabilità per ricreare legami sociali. Il confronto con chi ha vissuto la distruzione fisica, culturale e spirituale, diventa urgenza per tutti i partecipanti: gli “spazi vuoti” possono diventare laboratori di futuro.

Un ponte tra fede e pace

Nel panorama internazionale del Meeting, Honcharuk rappresenta una delle voci più autentiche e potenti. La sua presenza, accanto a figure di alto profilo istituzionale e religioso, contribuisce a trasformare la manifestazione in un vero crocevia di dialogo e riconciliazione. In ogni intervento del Vescovo Honcharuk, la guerra in Ucraina smette di essere soltanto cronaca di distruzione per farsi racconto di dignità e resistenza. La sua testimonianza è un appello a non restare spettatori, ma a trasformare la solidarietà in azione concreta, capace di generare relazioni e comunità nuove, fondate su pace, giustizia e responsabilità condivisa.