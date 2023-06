Vertice Usa-Cina Xi rassicura Blinken: "Niente armi a Mosca" Resta il gelo su Taiwan

di Marta

Ottaviani

La buona volontà c’è, ma il percorso è tutto in salita. Cina e Stati Uniti sono d’accordo nella normalizzazione delle loro relazioni, arrivate ai minimi termini, con le due cancellerie che non si parlavano da mesi. Ma su Taiwan il Dragone non sembra intenzionato a fare passi indietro e questo potrebbe rappresentare un grosso problema. Per il momento, si può dire che, alla fine di un week-end molto delicato, il segretario di Stato, Antony Blinken, può tornare a casa con un più sul registro. Ieri, dopo l’incontro, due giorni fa, con l’omologo Qin Gang, è stato ricevuto dal presidente Xi Jinping, che ha sottolineato come una buona convivenza fra Stati Uniti e Cina sia fondamentale per il futuro e il destino dell’umanità. E su questo le due parti sono d’accordo. Bisogna vedere come. Per prima cosa, occorre ripristinare i canali di comunicazione. Proprio Xi ha evidenziato come un confronto diretto e continuativo fra le diplomazie sia la strada migliore per affrontare le tensioni e non permettere che degenerino in un conflitto. Fin qui le buone intenzioni. Ci sono però poi i capitoli più spinosi: la competizione commerciale e tecnologica, la fornitura di armi alla Russia e il ‘nodo Taiwan’.

Sul primo punto, il capo di Stato cinese ha glissato dicendo che la Terra ‘accoglie pienamente il rispettivo sviluppo e la prosperità comune di Cina e Stati Uniti’, e che i cinesi ‘hanno il diritto di perseguire una vita migliore come gli americani’. Motivo in più quindi per collaborare e non competere. Concetto sulla carta ineccepibile, se entrambe le potenze non stessero cercando di rendersi perfettamente autonome nella ricerca tecnologica e nella produzione di semiconduttori, componenti chiave per l’industria del futuro in svariati campi. Ci sono poi le questioni geopolitiche e qui tocca parlare chiaro. La Cina si è impegnata a non fornire armi alla Russia e ad uscire da quella posizione di imparzialità sul conflitto che però fa sorgere dubbi a molti analisti, soprattutto quelli della Casa Bianca.

Su Taiwan la strada è ancora più in salita. Non solo il Dragone ‘non accetta compromessi’ sulla questione. Per questo, in conferenza stampa, lo stesso Blinken ha detto che gli Stati Uniti ‘non sosterranno l’indipendenza di Taiwan’, lasciando le cose all’attuale status quo, ossia quello di un’isola che dall’indipendenza non riconosciuta e che teme di essere fagocitata dalla stra potenza della vicina Cina. Una cosa che, se succedesse, potrebbe destabilizzare tutta l’area dell’indo-pacifico.