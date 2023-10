Verso l’attacco a Gaza . Netanyahu in tv: pronti al raid . Ma Biden frena e avverte l’Iran. A Beirut nasce l’Asse del Male

Mentre Benjamin Nethanyahu conferma che Israele "si sta preparando all’invasione di terra a Gaza, non specificherò come e quando: i tempi saranno decisi dal consiglio di guerra", e per la prima volta, pressato dalla sua opinione pubblica, ammette che "tutti dovranno dare spiegazioni per l’attacco del 7 ottobre, me compreso, ma solo dopo la guerra", dall’America Joe Biden dà un colpo al cerchio e uno alla botte. L’America sa bene che attorno all’odio per Israele si è saldato l’asse iraniano (Iran-Hezbbollah in Libano, Houti in Yemen) che supporta le organizzazioni terroristiche che governano a Gaza (Hamas) o che vi sono attive (Jihad palestinese).

Ieri l’asse si è plasticamente materializzato con l’incontro avvenuto a Beirut dove il leader degli Hezbollah, Hasan Nasrallah, ha ricevuto nella periferia sud di Beirut, roccaforte del partito armato filo-iraniano, il vice capo di Hamas, Saleh Aruri, e il capo della Jihad islamica, Ziad Nakhale che in un comunicato finale hanno sostenuto che "si è deciso di continuare il coordinamento e il monitoraggio permanente degli sviluppi, su base quotidiana e permanente". Non siamo alla guerra santa, ma alla riconferma di un asse appena saldatosi tra diverse famiglie dell’estremismo sciita e sunnita.

Eppure Biden non si fida. Non a caso ha lanciato un avvertimento diretto a Teheran: "Se l’Iran continuerà ad attaccare truppe americane in Medio Oriente, gli Stati Uniti reagiranno. Questo – ha aggiunto – è il mio avvertimento agli ayatollah". A preoccupare è non solo l’aprirsi di una guerra regionale, ma lo stillicidio di attacchi contro le basi americane nell’area. Per proteggerli sono in arrivo batterie antiaeree Thaad e Patriot ma anche gli aerei americani sono pronti ad entrare in azione, come lo sarebbero se e quando Hezbollah decidesse di lanciare le migliaia di razzi che possiede su Israele, aprendo un vero e proprio secondo fronte.

Biden ieri ha negato di aver chiesto ad Israele di rinviare l’operazione di terra per liberare gli ostaggi (ma non per dargli il tempo di schierare forze in Medio Oriente), ha ribadito che "Israele deve fare tutto ciò che è in suo potere, per quanto difficile sia, per proteggere i civili innocenti", e ha aggiunto però di non credere "che i palestinesi stiano dicendo la verità sul numero di persone uccise", aggiungendo poi di essere "sicuro che sono stati uccisi degli innocenti". Ma significativamente ha anche lanciato un altolà ai "coloni estremisti" che colpiscono i palestinesi in Cisgiordania. "Stanno attaccando i palestinesi nei luoghi in cui hanno il diritto di stare. Questa cosa deve finire – ha detto – gli attacchi dei coloni israeliani estremisti sui palestinesi si fermino adesso". parole che non saranno apprezzate dalla destra israeliana.

Nel frattempo all’Onu prosegue la battaglia tra opposti fronti, con Israele che non molla sule dimissioni di Guterres e la Russia che coglie la palla al balzo per attaccare l’America, dicendo che la decisione degli Stati Uniti di bloccare con il suo veto una risoluzione al consiglio di sicurezza dell’Onu, che invocava una pausa umanitaria tra Hamas e Israele, avrà "conseguenze mostruose in termini di perdite di civili" e ha messo il suo veto sulla contro-risoluzione americana, che è così stata respinta. E con l’Onu bloccato dai veti, a Gaza si continua a morire.