Verso l’accordo. Quattro giorni di tregua per liberare 50 ostaggi. Netanyahu nel mirino

di Lorenzo Bianchi

"Siamo vicini a un accordo sulla tregua", ha scritto su “X” (l’ex Twitter) il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, dopo aver incontrato il capo dell’opposizione Yair Lapid, ha convocato per il tardo pomeriggio di ieri il Consiglio di guerra e il più ampio gabinetto di sicurezza. "Stiamo facendo progressi – ha confidato nel primo pomeriggio a un gruppo di militari – e non credo che in questo momento potrei dire di più, ma spero che ci saranno presto buone notizie". Si parla di un cessate il fuoco di quattro o cinque giorni per liberare 50 ostaggi in cambio di 150 palestinesi.

Ma il suo ministro per la sicurezza, il falco Itamar Ben Gvir, leader di Potere Ebraico, non approva la tregua. "Siamo tenuti fuori dai dettagli – accusa – e non ci viene detta la verità. Le voci dicono che Israele commetterà di nuovo un grave errore simile all’accordo per Gilad Shalit (in cambio del carrista furono scarcerati nel 2011 1.027 palestinesi, ndr). Il rilascio di prigionieri potrebbe portare al disastro". Ben Gvir ha convocato il suo partito per valutare la posizione da assumere. "Continueremo la guerra anche dopo il cessate il fuoco", dice un Netanyahu sempre più sotto assedio.

Secondo il quotidiano Times of Israel, fra 50 e 150 ostaggi israeliani e stranieri verrebbero liberati. Gerusalemme rilascerebbe detenuti palestinesi con un rapporto di tre per ogni rapito da Hamas, quindi fra 150 e 300. Sarebbero tutti donne e bambini. Con i primi rilasciati scatterebbe anche una tregua che dovrebbe durare almeno quattro giorni. Hamas propone anche di rilasciare 10 rapiti, tutti donne e bambini, per ogni giorno di tregua in più. Spera che questo possa essere uno strumento di pressione per prolungare lo stop alle armi. Israele esclude che tornino liberi palestinesi condannati per omicidio.

Secondo Hamas il cessate il fuoco includerà "una completa interruzione dei voli israeliani su Gaza, tranne che nelle aree settentrionali nelle quali le ricognizioni aeree si fermeranno solo per sei ore al giorno". Questo punto è controverso. Stando al sito israeliano Walla, il leader di Hamas nella Striscia, Yahiya Sinwar, vorrebbe che i droni si fermassero per tutto il tempo della tregua. Israele teme che i miliziani del Movimento di Resistenza Islamica e della Jihad Islamica filoiraniana riescano a riorganizzarsi.

Hamas prevede che in tutte le aree della Striscia entreranno 300 camion carichi di cibo, aiuti medici e carburante. Nessuno sembra prestare attenzione, in questa fase, alle operazioni dell’unità 504, l’intelligence militare che affianca i soldati israeliani sul campo, che si è dotata di un quartier generale nel sud di Israele e che ha raddoppiato i suoi effettivi.

L’esercito ha confermato di aver accerchiato il campo profughi di Jabalya nel quale dice di aver colpito 250 postazioni di Hamas. A Gaza è stato ucciso Muhammad Haniyeh, nipote di Ismail. Di recente un raid aveva fulminato Raua Hamam, un’altra nipote del leader. Un attacco notturno delle Forze Israeliane di Difesa è costato la vita a 17 persone nel campo profughi di Nuseirat, nel sud della Striscia.

Hamas afferma di aver eliminato 60 mezzi militari "dell’Occupazione. Dieci erano veicoli corazzati da combattimento".

I ribelli yemeniti “Houthi” hanno sequestrato la nave “Galaxy Leader” di proprietà di una società britannica che fa capo all’uomo d’affari anglo-israeliano Rami Ungar. Non permetteranno che riprenda la navigazione fino a quando "Israele e gli Stati Uniti non smetteranno di uccidere i palestinesi nella Striscia di Gaza".