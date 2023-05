Verso il ritorno delle Province Possibile il voto già nel 2024

La maggioranza accelera sul ritorno delle province e delle città metropolitane. Giovedì prossimo è prevista una riunione del Comitato ristretto della Commissione Affari costituzionali del Senato, si adotterà in tempi brevi un testo base. L’obiettivo è far sì che entro l’estate arrivi il via libera dell’aula di Palazzo Madama e che l’anno prossimo si possa votare per le Province insieme alle Europee. Ritorneranno le vecchie funzioni ma il nodo – sul quale non c’è accordo con l’opposizione – è legato al sistema elettorale. Si punta a collegi unici ma sono in corso le ultime valutazioni sul testo.