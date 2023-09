Verona: Ristoratrice-detective Esasperata dai Furti Filma il Ladro e lo Incastra

Nella città di Romeo e Giulietta i ladri devono guardarsi più dai derubati che dalle forze dell’ordine: negli ultimi giorni due colpi sono andati a vuoto proprio a causa della resistenza e della determinazione delle vittime, che hanno rincorso e catturato i mariuoli. Il primo episodio è accaduto ad una ristoratrice nota per essere apparsa in trasmissioni tv, Barbara Bet; possiede quattro ristoranti nella città e il furto in questione è avvenuto in quello della Veronetta, una delle zone chic. A locale aperto, martedì sera un uomo vi si è introdotto e ha portato via il monopattino di un dipendente. Barbara aveva installato una serie di telecamere collegate al proprio telefonino sul cui schermo è apparso quasi in diretta il filmato del furto con tanto di primo piano dell’autore, che ha poi condiviso su Facebook scatenando una vera e propria caccia al ladro degna della sceneggiatura di un film. Il giorno dopo lei stessa imopugnando il cellulare e mostrando il video si è recata in cerca dell’uomo. Alla vista dell’individuo e dietro un compenso di 20 euro una persona le ha indicato nome, cognome e dove trovarlo. Quando lo ha raggiunto il ladro ha cercato di difendersi e poi ha sostenuto di avere già venduto la merce. Determinata e perseverante Barbara ha chiesto che il monopattino "riapparisse" prima di andare dalle forze dell’ordine e infatti la mattina dopo il mezzo

si trovava davanti al ristorante. "Dopo questa mia ultima denuncia – ha dichiarato la Bet –

ho ricevuto tanti attestati di solidarietà. Penso che dovremmo metterci tutti assieme e formare un Comitato di cittadini per la sicurezza". Altrettanto vispe due turiste ventenni che sono state scippate della borsetta in pieno giorno. Sono corse dietro al ladro – un marocchino trentaseienne irregolare già conosciuto alla magistratura -, lo hanno raggiunto, bloccato e consegnato ai vigili urbani, recuperando il maltolto.

r. j.