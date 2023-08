"Vera litigò con il fidanzato a Catania: il tragico epilogo"

Uno fa scena muta, l’altro parla con il magistrato e difende la propria posizione: sono diventate incompatibili tra loro le posizioni dei due romeni accusati della morte di Vera Schiopu, la giovane moldava trovata impiccata nel casolare di contrada ‘Sferro’ tra Ramacca e Paternò sabato pomeriggio. Dinanzi al gip del tribunale di Caltagirone per l’interrogatorio di garanzia il fidanzato della venticinquenne, il 33enne Gheorghe Ciprian Apetrei si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha, invece, risposto alle domande del gip Costel Balan di 31 anni, amico di Apetrei e proprietario del fondo in campagna in cui la coppia viveva. Difeso dall’avvocato Alessandro La Pertosa del foro di Catania, l’uomo ha anche riferito che non è mai stato amico di Apetrei, ma di essere solo un suo conoscente, al quale aveva concesso di vivere nella modesta casa accanto al casolare abbandonato nel quale è stata trovata, in ginocchio con una corda annodata al collo Vera Schiopu. Balan ha anche detto che, prima del ritrovamento del cadavere, aveva visto litigare Apetrei con Vera. La donna era caduta per terra e aveva battuto la testa dalla quale perdeva sangue. I due poi erano sempre ubriachi e in particolare lo erano quella mattina di sabato.