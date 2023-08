Vera, impiccata a 25 anni "Non è stato un suicidio" Il compagno e un amico fermati per omicidio

di Nino Femiani

Probabilmente l’hanno uccisa sabato sera e poi messa lì, così come si appende un cappotto dismesso, al chiodo di una cantina. Il corpo di Vera Schiopu, 25 anni, moldava di Chisinau, era appeso con una corda al collo a un gancio di una vecchia casa colonica nelle campagne della contrada Sferro, una frazione del comune di Paternò (Catania). Una messinscena maldestra imbastita dal compagno della ragazza, Jardel, bracciante di origini romene, assieme a un suo connazionale. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e di concorso in omicidio. Si tratterà, nelle prossime ore, di appurare le distinte responsabilità. È stato proprio il compagno a chiamare il 112 dicendo che la moglie si era tolta la vita. Quando i carabinieri di Palagonia e del nucleo investigativo di Catania sono arrivati alla casa, isolata nelle campagne che da Paternò portano a Ramacca, hanno capito, esaminando la scena del presunto suicidio, che qualcosa non quadrava.

Non convinceva la dinamica della morte, la ragazza quasi toccava i piedi per terra, la corda era troppo sottile, mancavano lettere o biglietti che spiegassero il gesto. Già dai primi interrogatori il convivente cadeva in numerose contraddizioni, come pure accadeva al connazionale che – secondo il racconto fatto dal compagno – gli aveva tenuto compagnia fin dal momento del ritrovamento del corpo. I rilievi condotti dalla sezione scientifica dei carabinieri accertavano poi che Vera era morta sabato sera e l’attenzione dei periti si era poi concentrata su diversi segni sul collo della moldava, che non potevano collegarsi alla corda usata per togliersi la vita, e su alcune tracce di sangue. Troppe lacune che allontanavano la pista del suicidio. I carabinieri, pertanto, si convincevano che quella dei due rumeni era una simulazione, e che Vera fosse vittima dell’ennesimo orribile femminicidio. Per loro, è scattato lo stato di fermo, disposto dalla procura di Caltagirone.

Sul movente al momento si fanno solo congetture. Jardel aveva adottato il nickname di ‘Alqapone’ (come il gangster di Chicago) e postava frasi sibilline in cui manifestava un’indole macabra e violenta. All’inizio di agosto sul suo profilo Facebook aveva scritto, rilanciando una battuta del film ‘Il Corvo’: "Non devi temere le mie parole, ma il mio silenzio… Quello sì che avrà un sapore amaro". E ancora: "Mai sfidarmi, io aspetto solo quello". E insieme a immagini di Scarface, di Joker e di un artista romeno che canta mentre spara con la pistola, ‘Alqapone’ posta un bignami della sua filosofia machista, con immagini di risse, soldi, auto potenti. Ma tra i due non sembrava che ci fossero dissapori evidenti. Anzi. Fino a qualche settimana fa, Vera postava su Tik Tok video d’amore con Jardel e nulla faceva immaginare un epilogo così crudele.

Negli ultimi giorni è sicuramente successo qualcosa che ha innescato la violenza, forse uno scoppio di gelosia. Ma non risultano precedenti denunce o segnalazioni di liti tra la donna e il suo compagno.

Per questo motivo i carabinieri cercano di fare luce nella vita della venticinquenne di Chisinau, ma trapela poco. Sarebbe venuta in Italia chiamata da alcune connazionali e avrebbe lavorato come badante ma solo per qualche mese. Poi si sarebbe licenziata e non è ancora chiaro come sarebbe finita nelle campagne tra Paternò e Ramacca, in quel casolare in cui ha trovato la morte. Particolari che rendono al momento la presunta simulazione del suicidio un giallo. Almeno per il movente.