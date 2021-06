Ventimiglia, 13 giugno 2021 - Secondo femminicidio in Liguria in meno di 24 ore. Un uomo, Antonio Vicari, ha ucciso la ex fidanzata a colpi di pistola all'interno di un'auto per poi togliersi la vita. La tragedia è avvenuta in via Tenda, nella frazione di Roverino di Ventimiglia.

Al momento dell'aggressione la donna, Sharon M., di circa 30 anni, era seduta in auto sul lato passeggero e stava aspettando il nuovo fidanzato che era sceso a comprare le sigarette in un bar. L'omicida si sarebbe avvicinato al finestrino e le avrebbe sparato alcuni colpi di pistola. Probabilmente Vicari voleva fare lo stesso anche con l'amico di lei. Stando ad alcune testimonianze, infatti, si è diretto con l'arma in pugno verso il bar, ma l'altro uomo ha cercato di nascondersi per fuggire dal retro. Nel frattempo la titolare del locale ha chiuso la porta a vetri del bar: "Non mi uccidere, io non c'entro niente", gli ha gridato mentre quello cercava di entrare. A quel punto Antonio Vicari ha desistito ed è scappato verso il fiume vicino alla strada, dove si è ucciso.

Sono stati chiamati i soccorsi ma non è stato possibile salvare la donna. Da quanto emerge, avrebbe agito al culmine di una lunga serie di molestie che erano state denunciate dalla giovane.

Solo ieri, sull'altra riviera, a Levante, una donna di 25 anni di origini sarde e residente a Castelnuovo Magra (La Spezia), è stata uccisa dall'ex compagno in una villetta a pochi chilometri da Sarzana. La donna è stata sgozzata dopo un litigio al quale hanno assistito il figlioletto di due anni e un'amica che si sono rifugiati in bagno quando l'uomo, un cittadino maghrebino di 29 anni, ha preso il coltello. L'uomo ha poi ha aggredito tre carabinieri intervenuti ma è stato bloccato e arrestato.