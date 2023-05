Ventenne violentata, due ai domiciliari Hanno ripreso tutto con lo smartphone

Avrebbe fatto bere una 20enne e poi insieme a un altro giovane avrebbe abusato di lei in un locale della movida di Montecatini (Pistoia). I fatti contestati risalgono alla scorsa estate, due gli indagati, entrambi residenti in Valdinievole, per i quali è ora scattata la misura della custodia cautelare ai domiciliari per violenza sessuale di gruppo. I due indagati avrebbero anche ripreso tutto coi cellulari per poi vantarsi con altri amici e "premeditavano di ripetere l’azione criminosa". Secondo quanto ricostruito dalla questura la vittima, "che si trovava in compagnia di uno dei due soggetti che già conosceva. Quando i due sono giunti all’esterno per fumare una sigaretta, sopraggiungeva un’altra persona, con cui l’amico della ragazza aveva già pianificato l’incontro, e approfittando dello stato di incoscienza della ragazza, insieme la conducevano all’interno di un altro locale lì vicino per abusare" di lei.