Ventenne morta in piscina. Giallo alla festa in villa . Trovate tracce di sangue

di Nino Femiani

Bagheria, è rovente la notte del 2 agosto. Non tanto per la temperatura, ma per lo sgomento che stordisce la città di Guttuso e Tornatore. Tra le 3.20 e le 4,13 accade l’impensabile: Simona Cinà, 21 anni neppure compiuti, giovane promessa della pallavolo e del beach volley, viene trovata morta sul fondo della piscina di una villa dove è in corso un party, che si trasforma in un giallo dai contorni oscuri.

L’arco temporale in cui si consumano gli ultimi minuti di vita di Simona è brevissimo: alle 3.20 un’amica la saluta mentre lei balla spensierata davanti alla consolle, animata dalla sua passione per i balli caraibici. Dopo meno di un’ora, alle 4.13, il suo corpo privo di vita viene rinvenuto sul fondo di una piscina di appena due metri di profondità. Vengono chiamati i carabinieri. Quel che accade in quei 57 minuti rimane, al momento, avvolto nel mistero. È agghiacciante pensare che in una villa gremita da una settantina di giovani, arrivati a festeggiare due loro coetanei freschi di laurea, con musica altissima, luci colorate, nessuno si sia accorto che Simona fosse finita in acqua. Una piscina piccola, dove ogni movimento avrebbe dovuto essere immediatamente visibile a tutti. E invece no: nessun allarme, nessun grido, solo il silenzio.

Le indagini stanno scavando a fondo: i carabinieri di Bagheria hanno interrogato tutti i presenti, mentre in una zona della villa sono state trovate piccole tracce di sangue. Una scoperta che accende ulteriori sospetti. Un giovane, che ha ammesso di essersi ferito casualmente dando un calcio, dopo aver appreso la tragedia, è stato sottoposto al test del dna. Il magistrato ha sequestrato la villa e disposto l’autopsia sul corpo di Simona. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro sul misterioso rossore presente sul suo petto, un segno che potrebbe essere riconducibile ai tentativi di rianimazione o nascondere ben altri segreti.

Ma il dettaglio più agghiacciante è la posizione del corpo: supina. Il medico legale sottolinea come questo non sia compatibile con una semplice caduta accidentale o un malore improvviso in acqua, dove sarebbe più normale trovarla prona, rivolta verso il basso. È come se qualcuno avesse spostato il corpo, o come se fosse successo qualcosa di più oscuro prima del tragico epilogo. Infine, nonostante fosse stato annunciato che alla festa ci sarebbe stato alcol, quando i carabinieri sono arrivati non c’era più nulla. Un aspetto da chiarire. "Ci sono troppe cose che non tornano", spiega l’avvocato Gabriele Giambrone, legale della famiglia Cinà. "Una piscina così piccola, tante persone, eppure Simona è rimasta in acqua per un tempo eterno e nessuno ha suonato l’allarme. Questo silenzio è inquietante, vogliamo sia fatta piena luce". Simona Cinà era un’atleta di talento che a settembre doveva partire per l’Erasmus in Spagna. La sua famiglia — madre, padre, una sorella gemella e un fratello — è ora ghermita da un dolore lancinante e senza risposta.