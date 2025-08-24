Venezuela, Farnesina: “Liberati Americo De Grazia e Margarita Assenza”

Roma, 24 agosto 2025 - Americo De Grazia e Margarita Assenza saranno liberati in Venezuela. De Grazia è stato arrestato il 7 agosto 2024 e Assenza il 2 ottobre 2024. Lo annuncia con una nota la Farnesina. "Si tratta di un risultato maturato anche grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni dello Stato su impulso del Ministro Antonio Tajani e del Governo", si legge.

"È stato inoltre disposto che non possano allontanarsi da Caracas; per altri detenuti, invece, è stato stabilito un regime di detenzione domiciliare. Continua l'azione per la liberazione di Alberto Trentini e di tutti gli altri italiani ancora detenuti".

Americo De Grazia è un ex Deputato dell'opposizione dell'Assemblea Nazionale, detenuto presso l'Helicoide in regime di isolamento per cui l'Ambasciata d'Italia aveva ripetutamente fatto pressione sensibilizzato sulle Autorità venezuelane sottolineando le preoccupanti condizioni mediche del connazionale e chiedendo venisse sottoposto alle cure specialistiche necessarie.

Margarita Paulina Assenza Arteaga, anche lei detenuta presso l'Helicoide, lavorava insieme al sindaco di Maracaibo Rafael Ramirez, arrestato con lei con l'accusa di aver commesso "reati contro il patrimonio dello Stato". Entrambi sono attesi in tribunale lunedì per chiarire le modalità relative all'eventuale prosecuzione del procedimento e alla loro posizione individuale.