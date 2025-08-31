Venezia sfila per la Palestina

C’è una signora dalla faccia rugosa, gli occhi tristi, nella manifestazione pro Gaza che si snoda sulle strade del Lido. Lei, Helua Abu Azel, è nata lì: è arrivata in Italia solo da pochi mesi. Ci parlo con l’aiuto di un interprete: ha avuto decine di figli e nipoti vittime dei bombardamenti a Gaza. Mi fa vedere la foto di un nipotino che è ancora lì. Dice che vuole solo che lui si salvi, dice che non sta mangiando, che viene nutrito con le flebo. Sembra avere un pensiero fisso, lontano. Sembra pensare costantemente a quello che accade lì. I rumori intorno, la gente, le bandiere, sembra quasi non accorgersene. Poi, quando me ne vado, e le dico "shukran", grazie, lei lo dice a sua volta. E mi mostra, dal telefono, di nuovo le foto del nipotino. Insieme a lei c’è un ragazzo di poco più di vent’anni. "Fino a due mesi fa ero sotto le bombe", dice anche lui, Alal Habub, in un italiano fatto di poche parole e molti gesti. È riuscito a venire via, ha trovato accoglienza in Veneto. Gli chiedo come, mi parla di una associazione italiana che gli ha permesso di salvarsi.

La manifestazione si snoda per le vie del Lido senza arrivare alla Mostra, senza arrivare nella zona del festival, dove ci sono il red carpet, il palazzo del cinema, giornalisti e studenti di cinema. Sembrano quasi due mondi estranei, separati da due file di poliziotti con gli scudi di plexiglas, che per fortuna non saranno impegnati. Non ci sono provocazioni, non ci sono scontri, non ci sono tensioni.

Al corteo pro Pal ci sono la conduttrice delle serate inaugurali e finali, Emanuela Fanelli, l’attore Michele Riondino, il fumettista Zerocalcare, l’attrice Valentina Bellè, la regista Carolina Cavalli l’attore Roberto Zibetti, l’attrice Donatella Finocchiaro, che dice "Essere qui è necessario, tutto il mondo culturale deve schierarsi, è un atto sociale e politico".

"Siamo oltre cinquemila", scandiscono gli organizzatori. Si grida "stop al genocidio", "Palestina libera". Ci sono bandiere. Il corteo arriva fino all’inizio della zona chiusa, dedicata al festival. Poi svolta, senza nessun tentativo di sfondamento. "Quello che avviene a Gaza è un genocidio in diretta, sono dei crimini di guerra, il mondo deve reagire", dice Tommaso Cacciari, attivista del centro sociale veneziano Morion. "Noi come movimenti, centri sociali, partiti, associazioni e i gruppi più disparati ci siamo uniti in questo appello per tentare di voltare i riflettori a quello che sta avvenendo in Palestina e credo che ci stiamo riuscendo".

L’attrice Tecla Insolia interviene, al microfono: "Non c’è nessuna discriminazione per l’etnia. Ma non si può accogliere chi sostiene attivamente e pubblicamente il genocidio", dice, riferendosi alla richiesta di ritirare l’invito alla Mostra agli attori Gal Gadot e Gerard Butler. Lo dice all’inizio della manifestazione, che poi si snoda pacificamente e lentamente per il Gran viale al Lido, e sul lungomare Marconi. Ci sono anche bambini. Viene fuori qualche fumogeno con i colori della bandiera palestinese, ma in sostanza tutto procede nella massima tranquillità. Solidarietà arriva anche da chi a malincuore non ha potuto presenziare alla manifestazione, come l’attore Massimiliano Gallo, celebre avvocato Malinconico della serie Rai, che sullo smoking sfoggia una pochette con i colori della bandiera palestinese. Dentro il recinto del festival, a pochi metri dal corteo, la gente incurante si accalca per vedere le star del “Frankenstein” di del Toro sfilare sul red carpet. La signora dal viso rugoso è lontana dal festival mille chilometri, mille vite, mille galassie.