Venezi, 16 settembre 2018 - Un ragazzino è morto schiacciato da un muletto a Venezia. E' successo in deposito edile situato lungo il canale della Scomenzera, a poche centinaia di metri dal terminal automobilistico di Piazzale Roma che è anche scalo per il trasporto di materiali via mare: il ragazzo si trovava qui con un amico, rimasto illeso.

Inutile l'intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare il decesso.

Polizia, vigili e Capitaneria di porto ora cercano di ricostruire la vicenda. Da chiarire il motivo per cui i due si siano introdotti in un cantiere che era chiuso e perché la vittima si sia avvicinata al mezzo che poi l'ha travolto.