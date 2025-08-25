Venezia, gondola si ribalta per colpa di un selfie dei turisti

"Turista bagnato, turista fortunato", si saranno detti i passeggeri della gondola che ieri si è rovesciata, a Venezia, facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e a chi si trovava a bordo. All’origine dell’incidente probabilmente un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi. L’episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d’acqua per tornare a riva. Il video ha fatto il giro dei social in breve tempo. Un incidente simile era già avvenuto a maggio sul Canal Grande. Anche in quella occasione sotto accusa erano finiti i turisti che si erano spostati sbilanciando la gondola, per farsi un selfie. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d’acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina. E crescono le polemiche tra i veneziani dopo che sempre più turisti utilizzano la gondola per attraversare il Canal Grande a Venezia, grazie alle indicazioni fornite da Google che suggerisce un percorso misto più economico, invece del "salasso" del biglietto da 9,50 euro per un vaporetto. Mugugnano i veneziani, perché questo sistema era quasi a loro appannaggio, al prezzo esiguo di 70 centesimi che adesso è diventato di 2 euro.