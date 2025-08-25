Lunedì 25 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Venezia, gondola si ribalta per colpa di un selfie dei turisti
25 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Venezia, gondola si ribalta per colpa di un selfie dei turisti

"Turista bagnato, turista fortunato", si saranno detti i passeggeri della gondola che ieri si è rovesciata, a Venezia, facendo fare...

"Turista bagnato, turista fortunato", si saranno detti i passeggeri della gondola che ieri si è rovesciata, a Venezia, facendo fare un "bagno" non previsto al gondoliere e a chi si trovava a bordo. All’origine dell’incidente probabilmente un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi. L’episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d’acqua per tornare a riva. Il video ha fatto il giro dei social in breve tempo. Un incidente simile era già avvenuto a maggio sul Canal Grande. Anche in quella occasione sotto accusa erano finiti i turisti che si erano spostati sbilanciando la gondola, per farsi un selfie. La scena si è svolta sotto gli occhi di molti turisti che affollavano la Riva del Carbon, luogo di transito centrale della città d’acqua, ed è stata immortalata anche dalle telecamere della videosorveglianza cittadina. E crescono le polemiche tra i veneziani dopo che sempre più turisti utilizzano la gondola per attraversare il Canal Grande a Venezia, grazie alle indicazioni fornite da Google che suggerisce un percorso misto più economico, invece del "salasso" del biglietto da 9,50 euro per un vaporetto. Mugugnano i veneziani, perché questo sistema era quasi a loro appannaggio, al prezzo esiguo di 70 centesimi che adesso è diventato di 2 euro.

Turismo