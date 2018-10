Venezia, 6 ottobre 2018 - "Sei nera? Scusa ma non voglio persone di colore nel ristorante, potrebbe far schifo ai miei clienti". Sarebbe stata questa la risposta di un ristoratore di Venezia a Judith Romanello, una ragazza originaria di Haiti che stava cercando un lavoro da cameriera. Dopo aver risposto a un annuncio, la giovane si è recata al colloquio e a quel punto - racconta in un video su Facebook - è rimasta scioccata dalla risposta dell'esercente.

"Non voglio parlare di politica, ma raccontarvi cosa mi è successo", esordisce la giovane. "Su Subito.it vedo un datore di lavoro che cerca una cameriera. Lo contatto e gli chiedo se possiamo incontrarci, lui felice acconsente e ci mettiamo d'accordo. Quando arrivo fa una faccia impressionante e mi dice: 'Ah, ma sei nera?' - racconta Judith -. Io gli rispondo: 'A quanto pare sì'. Allora lui fa: 'Scusa, non per cattiveria, ma io non voglio persone di colore nel mio ristorante, perché sai potrebbe far schifo ai miei clienti, potrebbe far schifo che tu tocchi i loro piatti'. Prende e se ne va. Sono rimasta basita".

"Voglio che per un attimo vi mettiate nei miei panni. Scoprirete che abbiamo smesso di evolvere. Stiamo tornando indietro", scrive la giovane a corredo del video. Dura e immediata la reazione del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che appresa la vicenda condanna l'episodio su Twitter: "Farò di tutto per tentare di rintracciare questo cretino patentato". "Un comportamento assurdo, discriminatorio e soprattutto stupido - aggiunge Brugnaro -. Cara Judith ti chiedo ufficialmente scusa a nome della città per questo episodio vergognoso!".