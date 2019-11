Venezia, 13 novembre 2019 - Una situazione drammatica a Venezia dopo il picco straordinario di marea da 187 centimetri che ha colpito la città lagunare. I danni in città sono gravi, con gondole e barche strappate dagli ormeggi, tre vaporetti affondati, pontili distrutti. Danneggiata anche la basilica di San Marco dove la cripta è stata sommersa del tutto. E un incendio è scoppiato nel museo di Cà Pesaro per il malfunzionamento della cabina elettrica. Sott'acqua tutto il centro storico. La marea si sta assestando attorno ai 150 centimetri. In mare il livello ha toccato i 160 cm. e sta rapidamente calando.

Il sindaco Luigi Brugnaro su twitter ha annunciato una conferenza stampa oggi alle 12 con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, il Direttore del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, nella sala operativa della Protezione civile.

🔴🔴🔴 ATTIVATA UNITÀ DI CRISI DELLA PROTEZIONE CIVILE. DOMANI ALLE 12 A MESTRE CONFERENZA STAMPA 🔴🔴🔴 > https://t.co/7FdRQmfEJT pic.twitter.com/ldY7K5vRrj — Luca Zaia (@zaiapresidente) 12 novembre 2019

Il video dei vigili del fuoco: la furia del vento e della marea

Due morti a Venezia

Sono due le persone morte ieri sera a Pellestrina mentre infuriava la mareggiata che ha sommerso la città lagunare. All'anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell'isola, trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.

#AcquaAlta | Una delle notti più lunghe per #Venezia, con i 187 centimetri toccati dalla marea



➡ In parte della Città sono purtroppo evidenti gli ingenti danni causati dalla violenza dell'acqua e del meteo@LuigiBrugnaro @CMVenezia @CittadinidiTwtt @DPCgov @muoversivenezia pic.twitter.com/1hN0LEn6zZ — Comune di Venezia (@comunevenezia) 13 novembre 2019

Diverse persone sono state soccorse dalla Guardia costiera. Le numerose telefonate alla centrale operativa della Capitaneria sono iniziate mentre il livello dell'acqua raggiungeva il livello critico di 187 centimetri e i venti dal primo e secondo quadrante soffiavano fino a 100 km/h. Sono stati attivati i protocolli straordinari di intervento da parte della Guardia Costiera di Venezia che ha subito dispiegato due motovedette, che hanno provveduto a trasportare al Pronto Soccorso i diversi infortunati recuperati.

Invasa la basilica di San Marco

C'è preoccupazione anche per il simbolo di Venezia: la basilica di San Marco, l'acqua alta eccezionale potrebbe avere provocato gravi danni al gioiello di Venezia. Dal comando della Polizia municipale si è appreso che tutta la cripta è stata sommersa e dentro la Basilica, nel momento di picco di marea, si misuravano dalla pavimentazione circa 110 centimetri di acqua. "Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l'intera città e le isole. Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova" ha twittato il primo cittadino Luigi Brugnaro.

#Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 novembre 2019

"Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha attivato l'unità di crisi per la verifica e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dall'eccezionale alta marea che sta colpendo Venezia". Lo comunica il segretario generale del Mibact, Salvo Nastasi che sottolinea "che da ieri il ministero sta seguendo passo passo l'evolversi della situazione".

Venezia, #Mibact: attivata unità di crisi per la verifica e la messa in sicurezza del patrimonio culturale eventualmente danneggiato dall’eccezionale alta marea che sta colpendo #Venezia. — MiBACT (@_MiBACT) 13 novembre 2019

Colpita anche La Fenice

Non è stato risparmiato nemmeno il Teatro La Fenice. L'acqua non ha intaccato la struttura del teatro ma ha invaso le aree di servizio rendendo inutilizzabile (è stato disattivato) il sistema elettrico e quello anti incendio. Lo rende noto il sovrintendente Fortunato Ortombina che dice "stiamo lavorando per ripristinare quanto fuori uso, tutte le pompe idrauliche sono in funzione".

Venezia chiede lo stato di crisi

L'Amministrazione comunale presenterà richiesta di stato di crisi alla Regione Veneto, ai fini della successiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Tutti i cittadini e le imprese raccolgano materiale utile a dimostrare i danni subiti con fotografie, video, documenti o altro - invita il sindaco Brugnaro - nei prossimi giorni comunicheremo le modalità precise per la richiesta di contributo". Intanto, l'account twitter del comune di Venezia spiega che "in parte della Città sono purtroppo evidenti gli ingenti danni causati dalla violenza dell'acqua e del meteo", fa sapere che "la conta dei danni in queste ore sta continuando" e che questa mattina è "previsto un altro picco di acqua alta elevato".

Alle 12.00 conferenza stampa con @zaiapresidente e Angelo Borelli @DPCgov

Chiederemo stato di crisi. Cittadini e imprese raccolgano materiale utile a dimostrare danni subiti. Nei prossimi giorni comunicheremo modalità per richiesta di contributo

Info: https://t.co/SzLWTGi5XM pic.twitter.com/NDXsFLo34R — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 novembre 2019

"E' uno scenario di devastazione totale, apocalittica" ha dichiarato Luca Zaia, intervenendo telefonicamente a Mattino Cinque. "L'ottanta per cento della città è sott'acqua, ci sono danni inimmaginabili, quasi un metro e mezzo a San Marco, Pellestrina è sott'acqua per il cento per cento", sintetizza il governatore del Veneto.

