Venezia a rischio : "Mare oltre il Mose entro l’anno 2150"

Venezia e la sua laguna potrebbero essere a rischio inondazioni entro il 2150 perché il livello del suolo potrebbe abbassarsi e quello del mare superare le capacità del MoSe, progettato per proteggere la città dalle acque alte fino a una differenza di tre metri fra il mare aperto e la laguna. Lo indicano gli scenari elaborati nella ricerca internazionale coordinata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e pubblicata sulla rivista Remote Sensing. Elaborati sulla base delle proiezioni più aggiornate sui cambiamenti climatici dell’Intergovernmental Panel on Climate Change e sui dati geodetici, i possibili scenari di inondazione individuati riguardano il 2050, il 2100 e il 2150, in assenza di sistemi di protezione della laguna da livelli del mare più alti di oggi. "Gli scenari suggeriscono che è necessario intraprendere prima possibile degli aggiornamenti alla pianificazione territoriale e ai piani di rischio da parte dei decisori politici e degli enti locali", osserva il coordinatore della ricerca Marco Anzidei, dell’Ingv.