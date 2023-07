"Venezi neofascista, via da Nizza"

Proteste a Nizza contro l’arrivo della direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, consigliera del governo Meloni. Le associazioni francesi, definendola "neofascista", hanno chiesto infatti l’annullamento dell’invito fatto dal Comune a Venezi per dirigere l’Orchestra filarmonica locale per il tradizionale balletto di Natale e per il Concerto di Capodanno. Ai collettivi ha replicato il direttore generale dell’Opera, Bertrand Rossi: "La musica supera gli schieramenti" è il testo di una nota, in cui si ricorda poi come si debba "separare l’arte dalla politica". Proteste per il coinvolgimento di Venezi in Francia si erano già verificate ad aprile all’Opera di Limoges. Intanto dall’Italia arriva la solidarietà del presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone (FdI), che bolla le polemiche come " grottesche e surreali". E in serata Venezi rilancia con un sondaggio sui social: "È giusto così? Oppure sono delle teste di...".