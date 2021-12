Venezia, 11 dicembre 2022 - Il Veneto corre verso la zona gialla che, stando alle ultime parole del presidente Zaia, potrebbe scattare da lunedì prossimo. I contagi da Covid sono in decisa crescita nella regione: se ieri i nuovi positivi sfioravano quota 4mila, oggi quella quota è stata oltrepassata. Ad anticipare il bollettino delle ultime 24 ore è ancora una volta il governatore, intervistato a Sabato anch'io su Radio 1. "Oggi abbiamo più di 4.000 contagiati", ha detto Zaia, che però fa un appunto sull'interpretazione dei dati: "Il vero tema è che ci vorrebbe un po' di impegno a leggere le percentuali sui tamponi. Il Veneto è la regione che fa più tamponi in Italia. La media nazionale dei positivi sui tamponi è del 2,9%, il Veneto ha il 3,1%, l'Emilia-Romagna il 4,8%, la Calabria il 6,4%, le Marche il 7%".

Per il cambio di colore però il tasso di test positivi è inifluente. Come è noto, a determinare i passaggi da zona bianca a gialla, come da gialla ad arancione e da arancione a rossa, sono l'incidenza, l'occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari.

"Al momento il Veneto è all'11% dell'occupazione dei posti letto (in area medica ndr) - spiega lo stesso Zaia - al 15% si passa in zona gialla". Secondo i dati Agenas però la percentuale misurata sui dati di ieri è del 13%, 2 punti sopra. Già superata da tempo invece la quota di incidenza (al massimo 50 positivi su 100mila abitanti per restare in zona gialla, il Veneto è a 290), così come il tasso di saturazione delle rianimazioni, al 12% (il limite per restare nella zona bianca è il 10%).

Il passaggio in giallo potrebbe scattare "verosimilmente la settimana del 20", ha detto Zaia, che ribadisce l'importanza dei vaccini. "Funzionano: ho un terzo dei ricoverati rispetto a quando avevo gli stessi contagiati di oggi (senza vaccini ndr)".