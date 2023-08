Vendetta russa dopo l’attacco alle navi Piovono missili su tutta l’Ucraina

La risposta della Russia agli attacchi ucraini alle navi sul Mar Nero non si è fatta attendere: una pioggia di missili, una settantina, che nella notte ha investito diverse regioni del Paese invaso. Secondo Mosca, indirizzati sulle basi aeree del nemico. La risposta di Kiev è arrivata con raid su due ponti che collegano la Crimea all’oblast occupato di Kherson. E con droni lanciati ancora una volta oltreconfine, fino a Mosca. Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha accusato Mosca di rispondere così agli sforzi della diplomazia per "tornare al diritto internazionale": un preciso riferimento alla vertice di Gedda, in cui l’Arabia Saudita è riuscita a mettere intorno a un tavolo occidentali e ucraini con Cina, Brasile e altri Paesi del sud del mondo non ostili al Cremlino, per studiare un percorso verso la pace.