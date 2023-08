Veleni e ricatti Chi controlla il controllore?

Raffaele

Marmo

Dal caso Montesi allo scandalo Sifar alle molteplici P2, P4 e via di seguito, la democrazia italiana ha dovuto costantemente difendersi dai dossier, dai veleni e dai ricatti di corvi e altri inquietanti "animali" che sopravvivono nel sottobosco della storia repubblicana.

Non che in altre epoche o in altri Paesi l’attività di dossieraggio ai danni di politici e altri personaggi della classe dirigente (in senso lato) non sia ugualmente diffusa e radicata. E, dunque, non c’è, almeno in questo, uno specifico nazionale che ci rende più vulnerabili di altri.

Il punto, da noi come altrove, rinvia, allora, a un nodo cruciale del problema: quali sono gli anticorpi che il sistema istituzionale e di sicurezza ha per evitare che l’attività di controllo illegale raggiunga il suo obiettivo, che è quello di condizionare, al di fuori del circuito democratico, quella che potremmo chiamare la dinamica fisiologica della politica per deviarla secondo disegni di per sé incostituzionali.

Il nodo, insomma, anche nel caso di questi giorni delle cosiddette "Sos" (segnalazioni di operazioni sospette) relative a politici e altri nomi più o meno eccellenti, è sempre quello di chi controlla il controllore.

Perché una democrazia che si rispetti ha certamente il dovere di controllare chi svolge funzioni pubbliche, quando, però, ci siano fondate ragioni per farlo e secondo le regole e le modalità previste per queste ipotesi. Ma la stessa democrazia ha ugualmente il dovere di definire e mettere in atto tutte le contromisure per impedire usi illeciti o addirittura eversivi dei risultati di quei delicati e sensibili controlli. Il che è precipuamente l’interrogativo chiave al quale l’inchiesta di Perugia dovrà rispondere. Un interrogativo che torna preponderante, in fondo, in tutte le vicende oscure, di ricatti e condizionamenti, della nostra storia.