Vecchio Pd, amnesie e ipocrisie

Raffaele

Marmo

Si può e si deve discutere del Reddito di cittadinanza, come del salario minimo. Ma la premessa è, dovrebbe essere, quella dell’onestà intellettuale. Una qualità che in queste ore non sembrano possedere molti big del Pd che, dopo aver votato contro la misura bandiera dei grillini o dopo averla contrastata spesso a colpi di vere invettive, come per anni ha fatto Vincenzo De Luca, oggi soffiano sul fuoco della protesta contro la sua cancellazione. Non è questo il caso – lo diciamo subito – di Elly Schlein. La leader attuale dei dem non era in Parlamento quando il governo giallo-verde varò il reddito e, a dirla tutta, non era neanche nel Pd. Dunque, non c’entra. Ma tutti gli altri esponenti del partito del Nazareno che hanno bocciato con il voto alla Camera o al Senato il sussidio allora voluto da grillini e leghisti a che titolo si mobilitano oggi a difesa dei "poveri"? Hanno cambiato idea? È possibile e, a volte, sacrosanto, ma almeno andrebbe detto, perché non è banale osservare che se fosse stato per loro, quei "poveri", il reddito non lo avrebbero preso neanche per un mese. Siamo addirittura oltre il paradosso con il governatore della Campania Vincenzo De Luca. In queste ore tuona contro la fine del sussidio, parlando di "trauma sociale che avremmo dovuto fare di tutto per evitare". E insiste: "Alla povera gente vera bisogna garantire un reddito minimo, non possiamo lasciare nella disperazione centinaia di migliaia di persone". Si può anche convenire, ma viene da domandarsi se si tratti dello stesso De Luca che per anni ci ha spiegato che "il reddito di cittadinanza sta creando una devastazione sociale, sta dando, dalle nostre parti, lo stipendio alla manovalanza della camorra". O che "il reddito di cittadinanza è una grande truffa, una grande porcheria di clientela politica". Dunque, un po’ di silenzio, a tratti, non guasterebbe. Perché va bene che la propaganda paga, ma forse l’onestà intellettuale paga anche di più.