Roma, 11 luglio 2021 - Gli ultimi dati sull'andamento della curva epidemiologica del Coronavirus in Italia (qui il bollettino del 10 luglio) non lasciano tranquilli: come rilevato dall'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss di venerdì scorso Rt e incidenza sono in crescita e a preoccupare è il trend di diffusione della variante Delta arrivata in Italia ormai quasi al 28%. Tanto che - valutati i trend secondo alcuni modelli matematici - si comincia a parlare addirittura di zone bianche a rischio per alcune regioni che rischierebbero nelle prossime settimane il passaggio in zona gialla (ricordiamo che tutta l'Italia è zopna bianca dal 28 giugno scorso). E si teme che a fine agosto i contagi potrebbero salire in un range tra gli 8 e gli 11mila.

Variante Delta: l'Europa mesa a nuove restrizioni

Variante Delta, impennata dei casi

Che la variante Delta (qui i sintomi e dopo quanto compaiono) si diffonda rapidamente ce lo dicono i numeri. In maggio il suo tasso di diffusione era attorno al 5% per salire fino a quasi il 17% due settimana fa. Venerdì scorso è stato calcolato a ridosso del 28%. E si si stima che a fine agosto in Italia possa arrivare al 70%.

Gimbe: "Casi in crescita del 5%, ma non i ricoveri"

Incidenza / Tutti i dati

Come sappiamo, il criterio fondamentale per entrare in zona bianca è un numero di casi settimanale sotto i 50 ogni 100mila abitanti. Venerdì ascdorso la media italiana è salita da 9 a 11. E il timore è che proseguendo cisì ci siano regioni che possano superare i 50 finendno così in zona gialla. Il dato uffciale di venerdì scorso vede queste regioni con i dati più alti: Sicilia 18.2, Marche 15.9, Campania 15.7 e Abruzzo 15.5. Le Marche in particolare registrano un aumento vertiginoso rispetto alla settimana prima quando il dato era di 6.9. Ma tutte presentano un aumento significativo. Se poi consideriamo la media mobile ad oggi questi sono i dati: Sicilia 21, Campania 19, Marche 15 e Abruzzo 16.

Questi i dati della media mobile a oggi (tra parentesi quelli di venerdì scorso)

Abruzzo 16 (15.5)

Basilicata 10 (10.2)

Calabria 11 (11.8)

Campania 19 (15.7)

Emilia Romagna 11 (9.5)

Friuli Venezia Giulia 9 (7.8)

Lazio 13 (10.3)

Liguria 7 (5.4)

Lombardia 11 (9.1)

Marche 15 (15.9)

Molise 7 (4)

Provincia di Bolzano 10 (7.9)

Provincia di Trento 5 (4.6)

Piemonte 6 (5.3)

Puglia 7 (7.6)

Sardegna 12 (8.6)

Sicilia 21 (18.2)

Toscana 12 (10.7)

Umbria 7 (5.4)

Valle d'Aosta 3 (4.8)

Veneto 14 (11.3)