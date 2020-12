Londra, 20 dicembre 2020 - L'emergenza Coronavirus rischia di entrare in una fase che, al momento, è avvolta da un grosso punto interrogativo. Una nuova variante del Covid, più aggressiva del Covid-19, si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell'Inghilterra.

Bollettino Covid del 20 dicembre

L'Italia ha preso subito contromisure: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato lo stop dei voli con la Gran Bretagna. La misura ha effetto immediato: la Farnesina ha avvisato Londra della decisione presa "dopo un confronto con i nostri scienzati", chiarisce Roberto Speranza a 'Mezz'ora in più". E proprio il ministro della Salute nel pomeriggio ha firmato un'ordinanza che, oltre a bloccare i voli in arrivo da quel Paese, vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni è transitato per la Gran Bretagna. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, "è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione", scrive Speranza su Facebook. L'ordinanza è valida fino al 6 gennaio. Immediatamente attivata la procedura di sorveglianza sanitaria e controllo per i voli in arrivo negli scali romani dal Regno Unito. Eventuali passeggeri positivi al tampone saranno trasferiti allo Spallanzani per il monitoraggio e lo studio della variante Covid (qualora fosse individuata).

Francia e Germania verso il blocco

Lo stop dell'Italia giunge dopo quello già attuato da Paesi Bassi e Belgio. Anche la Germania è orientata verso il blocco. La Spagna chiede di "evitare misure unilaterali", sollecitando una risposta comune Ue. E la Francia si muove nella stessa direzione, valutando di fermare pure i treni provenienti dalla Gran Bretagna (attraverso il tunnel della Manica). Lo riferisce Bfmtv, aggiungendo che una decisione ufficiale sarà presa in giornata. L'indiscrezione ha scatenato la corsa al biglietto: bruciati nel giro di un'ora i tagliandi per i treni Eurostar da Londra a Parigi. Quelli in partenza oggi alle 12.24, 13.31 e 19.01 (ora locale) sono andati a ruba nonostante a Londra e in Inghilterra sia in vigore da oggi il 'tier 4', il livello massimo di restrizioni. Per il momento gli Stati Uniti hanno invece deciso di non sospendere i voli con la Gran Bretagna.

La tensione in Europa e in tutto il mondo cresce di minuto in minuto: l'Oms ha chiesto di "rafforzare i controlli". D'altra parte, proprio questa mattina il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha ammesso che la variante del Coronavirus che arriva dall'Inghilterra è "fuori controllo". Hancock ha precisato che il nuovo ceppo non sarebbe più grave di quello conosciuto, ma in grado di diffondersi ben più rapidamente. Non si tratterebbe comunque dei primi casi individuati nel Paese e in Europa: la variante Covid sarebbe comparsa per la prima volta quest'estate in Spagna. Secondo l'infettivologo Galli sarebbe presente Oltremanica da settembre. "Potrebbe essere già passata", dice, invitando a mantenere la calma. Fonti dell'Oms rieriscono che il ceppo è stato rilevato anche in Danimarca, Olanda e Australia, mentre l'Olanda ha deciso di bloccare i voli dopo che è emerso un primo contagiato.

Di Maio

"Il Regno Unito ha lanciato l'allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus - annuncia su Facebook Di Maio -. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l'Italia e i nostri connazionali".