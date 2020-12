Roma, 21 dicembre 2020 - È una donna italiana la paziente la prima positiva alla nuova variante del Covid. Anche il compagno, rientrato a Fiumicino anche lui giorni fa dal Regno Unito, dove si era recato per lavoro, è risultato infetto. I due, in isolamento come anche gli altri familiari e i loro contatti stretti. Sono entrambi asintomatici: ma su di lui non è stata ancora conclamata la variante. Secondo alcune fonti si trovano nella zona di Roma, lei avrebbe fatto il tampone nei giorni scorsi, probabilmente in un drive through da cui è risultato che la forte carica virale che avrebbe aiutato a sequenziare il genoma del virus SARS-CoV-2 con il ceppo riscontrato nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il genoma, per la prima volta scoperto in Italia, è stato isolato nei laboratori dell'ospedale militare del Celio di Roma. In Italia ci sarebbero almeno altri casi sospetti.

Cos'è la variante Covid inglese e quali sono i rischi

Intanto aumentano i controlli negli aeroporti, anche se l'Italia i Paesi europei sono corsi ai ripari sospendendo i voli con la Gran Bretagna. I passeggeri giunti ieri sera a Palermo con un volo della compagnia Ryanair proveniente da Londra Stansted sono risultati tutti negativi al test rapido effettuato nell'aeroporto Falcone Borsellino. A bordo del volo 134 passeggeri e i sei uomini d'equipaggio. Ma bisognerà attendere l'esito del tampone molecolare effettuato sempre ieri sera nell'area Covid dello scalo da parte dei medici dell'Asp di Palermo e dell'Usmaf. I passeggeri dovranno comunque osservare 14 giorni di isolamento fiduciario.

Esperti: "Il vaccino ci proteggerà lo stesso"

Casi sospetti

Intanto si registrano altri casi sospetti: nei prossimi giorni si avranno i risultati degli accertamenti in corso allo Spallanzani di Roma per stabilire se un passeggero arrivato ieri pomeriggio a Fiumicino, un giovane medico positivo al Covid, abbia la cosiddetta variante inglese. Un caso sospetto anche in Puglia. Una ragazza 25enne rientrata giovedì scorso a Bari da Londra con la febbre è sotto osservazione: la giovane risultata positiva al Coronavirus. La Asl di Bari ha confermato che sono in corso accertamenti sul caso. Il test sarà ora analizzato dall'Istituto Zooprofilattico di Foggia per verificare se si tratta della variante inglese del virus. Anche tutti gli altri passeggeri del volo Ryanair, molto affollato, saranno sottoposti alle stesse verifiche. E a Trieste, subito dopo l'ordinanza di blocco dei collegamenti aerei provenienti dal Regno Unito è risultato positivo un passeggero del volo proveniente da Londra, e atterrato ieri pomeriggio all'aeroporto regionale. Lo ha annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha spiegato che "la persona risultata positiva, un cittadino italiano, è asintomatica e trasferita in un Covid hotel dell'isontino, dove rimarrà il tempo necessario alla sua negativizzazione". Inolte "tutte le persone a bordo dovranno comunque sottoporsi alla quarantena fiduciaria prevista per chi arriva da Paesi a rischio. Molti passeggeri erano in transito per diverse destinazioni, tra cui Croazia e Slovenia e altre regioni italiane, e hanno quindi potuto proseguire il proprio viaggio".

Appello ministro Zampa

"Facciamo appello a tutti coloro che hanno circolato negli ultimi 15 giorni in Inghilterra o ci hanno soggiornato e sono arrivati in Italia in questo periodo, perchè denuncino la propria presenza e il proprio arrivo alle Asl e vadano subito a farsi un tampone, anche se lo hanno già fatto in Inghilterra prima di arrivare", è l'appello lanciato ai microfoni di Radio 24 la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. "Bisognerà che chi è rientrato dall'Inghilterra faccia il tampone subito questo è stato messo nell'ordinanza, chi non lo fa viola una disposizione stringente, perchè ieri l'ordinanza è stata firmata dal ministro". Per chi sta per prendere un volo per rientrare in Italia, ed è rimasto bloccato, secondo Zampa serve "un coordinamento europeo al più presto. Di certo i nostri cittadini non possono essere abbandonati là, e avranno nelle prossime ore indicazioni. La Farnesina sta già lavorando in questa direzione".

Spallanzani: avviato isolamento virus

Allo Spallanzani di Roma è stata avviata la procedura per l'isolamento della sequenza del virus per verificare la 'variante inglese', rende noto l'Unità di Crisi del Lazio. Gli accertamenti saranno fatti sul test eseguito sul passeggero sbarcato ieri a Fiumicino e positivo al tampone. L'Unità di crisi regionale sottolinea: "Il piano dei controlli ha funzionato, in pochi minuti si sono organizzati i flussi ed il servizio è stato eccellente. Un ringraziamento è dovuto alle unità mobili Uscar, alla preziosa collaborazione di Aeroporti di Roma e all'Usmaf. E' stata emanata l'indicazione a tutti i laboratori della Rete Coronet del Lazio di mettersi in contatto con il laboratorio regionale di riferimento dell'Istituto Spallanzani nel caso di positività al tampone molecolare di soggetti provenienti dal Regno Unito".

Attenzione, ma niente panico

Il ministro della Salute, Roberto Speranza: "È una variante che rende il virus più veloce, le prime informazione dicono che sembra non fare maggiori danni ma produce più contagiati e questo resta un problema molto serio. Da primissime informazioni sembra che i vaccini possano funzionare ugualmente ma servono informazioni più solide". Al momento i virologi tendono a escludere che il vaccino risulti inefficace per questo nuovo ceppo.

L'Oms da parte sua ha lanciato un chiaro monito ai Paesi europei chiedendo che rafforzino le misure anti-Covid 19, a causa della nuova variante del virus. "In tutta Europa, dove la trasmissione è intensa e diffusa, i Paesi devono aumentare la loro capacità di sequenziamento del virus in attesa di saperne di più sui rischi posti dalla variante". Oggi alle 11 riunione d'emergenza Ue.