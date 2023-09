Vannacci cambia ruolo La mossa di Crosetto

Il generale Roberto Vannacci sarà assegnato a un altro impiego e non è certo che tornerà ad un ruolo operativo. Dopo l’avvicendamento del militare finito nella bufera per il suo libro ‘Il mondo al contrario’, trapelano dettagli del suo colloquio con Crosetto al ministero della Difesa e qualche anticipazione sul suo futuro. Almeno quello imminente, perché come ha più volte ripetuto in merito a una sua eventuale discesa in politica, preferisce non precludersi alcuna possibilità in qualsiasi campo.