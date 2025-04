Vance da Papa Francesco senza moglie e figli, la visita a sorpresa e gli auguri

Roma, 20 aprile 2025 – Prima di recarsi in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi, papa Francesco ha ricevuto stamattina la visita del vice presidente degli Stati Uniti James David Vance a casa Santa Marta. Un incontro privato durato pochi minuti, poco dopo le 11,30, giusto il tempo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua. Fa sapere la sala stampa della Santa Sede in un comunicato. Ad accogliere il vice di Trump, arrivato in Vaticano con un lungo corteo di auto blindate, c'era il reggente della Casa pontificia, padre Leonardo Sapienza.

Il vice presidente Usa Vance incontra Papa Francesco a casa Santa Marta

All’incontro con il pontefice, contrariamente a quanto avvenuto la vigilia di Pasqua, quando Vance è stato ricevuto dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, non erano presenti la moglie Usha e i tre figli, che in questi giorni hanno accompagnato Vance in tutte le visite, private e istituzionali. Il vice presidente Usa aveva portato i figlioletti anche ai riti del Venerdì Santo in San Pietro.

Mentre nell'incontro con Parolin, si è parlato di migranti, rifugiati, prigionieri, in una parola degli ultimi, tema caro alla Chiesa Cattolica, nulla è trapelato sulla discussione tra il vice presidente Usa e Bergoglio. Dal Vaticano è stato sottolineato che l’incontro privato è durato appena pochi minuti, solo per lo scambio di auguri nel giorno di Pasqua. Impossibile sapere se papa Francesco in qualche modo abbia anticipato a Vance i temi affrontati nel suo messaggio pasquale: la pace, il disarmo, il rispetto dei popoli e degli oppressi.