Il cattolico Vance, la conversione a 35 anni e la visita in Vaticano. Il vice di Trump folgorato da Sant’Agostino

Roma, 19 aprile 2025 – I migranti, i rifugiati, i prigionieri, in una parola le difesa degli ultimi, tema caro alla Chiesa Cattolica, sono alcuni degli argomenti al centro del colloquio di stamani tra il vicepresidente Usa James David Vance e il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin. Non è previsto, ma nemmeno escluso, un saluto con Papa Francesco che sarebbe particolarmente gradito da Vance, fervente cattolico, convertitosi nel 2019 all'età di 35 anni, mentre la moglie Usha, figlia di immigrati dall'Andhra Pradesh, continua a praticare la fede indù dei genitori. Tuttavia da quando il marito ha abbracciato il cattolicesimo, ogni domenica lo accompagna a messa.

JD Vance e il cardinale Parolin

Già ieri il vice di Trump era stato in Vaticano, con la famiglia al completo, moglie e tre figli, per partecipare nella basilica di San Pietro alla Passione del Signore, rito del Venerdì Santo. Nel 2021, parlando della sua silenziosa, privata conversione al cattolicesimo Vance ricordava: "Mi è veramente piaciuto il fatto che la Chiesa Cattolica fosse così antica". Per Vance, che è cresciuto in una famiglia evangelica e poi una volta arrivato a Yale si definì ateo, convertirsi al cattolicesimo ha significato unirsi "alla resistenza" a quelli che vedeva come i valori dell'elite, in particolare il secolarismo, come scrisse nel 2020 in "Come mi sono unito alla resistenza", sul giornale cattolico "The Lamp". Nell'articolo Vance racconta di aver trovato nelle pagine de "La città di Dio" di Sant’Agostino, "la migliore critica alla nostra era moderna che io abbia mai letto, una società orientata al consumo e al piacere, al disprezzo di dovere e virtù". E in un'intervista con un altro conservatore convertitosi al cattolicesimo, Rod Dreher, confessava la centralità di questi scritti per la sua conversione: "Agostino mi ha dato un modo di comprendere la fede in modo fortemente intellettuale".

E proprio facendo leva sui valori cattolici del numero due della Casa Bianca, la Santa Sede ha auspicato una serena collaborazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica negli Stati Uniti, di cui è stato riconosciuto il prezioso servizio alle persone più vulnerabili. "Nel corso del cordiale colloquio - si legge in una nota vaticana - è stato rinnovato il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa e di coscienza". Vi è stato "uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie". Temi delicati in considerazione della dura politica migratoria degli Usa e degli appelli alla non discriminazione da parte della Chiesa e di Papa Francesco.

Il resto della giornata romana della second family Usa sarà dedicato al turismo per le vie della capitale e i luoghi simbolo del Giubileo, dal Colosseo all'affaccio sui Fori Imperiali, dal Pantheon alla Scala Santa. La domenica Vance e famiglia assisteranno alla messa di Pasqua in una delle basiliche romane, San Paolo Fuori le Mura, e non si esclude anche una gita fuori porta per visitare Villa Adriana a Tivoli. In serata la partenza per proseguire il viaggio di famiglia in India, la terra delle radici di Usha