Valori e realismo. La strategia dell’Italia

Roma, 22 ottobre 2023 – Giorgia Meloni si muove ormai come un attore pragmatico e con solide relazioni, anche personali, nello scacchiere mediorientale. E, nel segno della robusta amicizia con Israele, ma anche della più tradizionale linea strategica della politica estera italiana di netta distinzione tra Paesi arabi moderati e estremismo islamico, indica con nettezza una serie di cardini di un approccio che tenta di tenere insieme realismo politico e valori.

Ci riferiamo innanzitutto alla condanna "senza ambiguità" dell’"efferatezza" del "terribile attacco di Hamas" il cui unico obiettivo è creare "un solco incolmabile fra Paesi arabi, Israele e Occidente". Ma ci riferiamo ugualmente all’appello a Israele: "La reazione di uno Stato non può e non deve mai essere motivata da sentimenti di vendetta". E, dunque, al monito per "fare l’impossibile per evitare una escalation della crisi, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili", avendo come luce in fondo al tunnel "una soluzione strutturale che si basi sulla prospettiva dei due popoli e due Stati, una soluzione che deve essere concreta e deve avere una tempistica definita".

Dunque, né massacri né vendette, ma la stabilizzazione di una terra martoriata che oggi appare lontanissima, ma che non può che essere la sola alternativa praticabile per scongiurare l’esplosione devastante del conflitto. Oggi, come in futuro.

È quello che la premier ha detto al Cairo, ma nelle sue mosse non c’è solo la partecipazione al vertice in Egitto. C’è una serie di incontri bilaterali con i protagonisti del grande gioco di una delle aree più drammaticamente inquiete: dal leader egiziano Al Sisi al primo ministro Benjamin Netanyahu, al presidente israeliano Isaac Herzog. Per non dire del summit con il Re di Giordania Abdallah II a Roma di qualche giorno fa o del colloquio telefonico con il Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. Una tela a maglie fitte tessuta con il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, globetrotter in Medio Oriente e nel Nord Africa fin dalle prime ore dopo la strage di Hamas. Una tela che è anche una declinazione del Piano Mattei.

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui