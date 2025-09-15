Valle d’Aosta, 15enne denuncia abusi durante la festa di paese

Aosta, 15 settembre 2025 - In Valle d'Aosta una ragazzina di 15 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica.

L'aggressione sarebbe avvenuta durante la festa di paese di un comune della Valle. Sebbene sotto choc è stata la stessa giovane a denunciare l'abuso.

Sui fatti stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon, che hanno raccolto le prime informazioni e attivato i servizi sanitari. Quindi la minorenne è quindi stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite del caso.

Ieri era stata una ragazzina di 12 anni ha denunciare a Sulmona abusi da parte di due giovanissimi cugini di quattordici e diciotto anni. Due anni di violenze e ricatti, infatti i due ragazzi minacciavano, e l'avevano già fatto, di pubblicare i video degli abusi su WhatsApp. Entrambi sono stati iscritti al registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e revenge porn.