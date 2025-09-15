Lunedì 15 Settembre 2025

L’Italia sia solida con la Nato

Gabriele Canè
L'Italia sia solida con la Nato
Cronaca
CronacaValle d’Aosta, 15enne denuncia abusi durante la festa di paese
15 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Valle d’Aosta, 15enne denuncia abusi durante la festa di paese

I carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon stanno indagando su quanto successo nella notte tra sabato e domenica scorsi

Carabinieri

Carabinieri

Aosta, 15 settembre 2025 - In Valle d'Aosta una ragazzina di 15 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica.

L'aggressione sarebbe avvenuta durante la festa di paese di un comune della Valle. Sebbene sotto choc è stata la stessa giovane a denunciare l'abuso.

Sui fatti stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saint-Vincent/Châtillon, che hanno raccolto le prime informazioni e attivato i servizi sanitari. Quindi la minorenne è quindi stata trasportata in ospedale e sottoposta alle visite del caso.

Ieri era stata una ragazzina di 12 anni ha denunciare a Sulmona abusi da parte di due giovanissimi cugini di quattordici e diciotto anni. Due anni di violenze e ricatti, infatti i due ragazzi minacciavano, e l'avevano già fatto, di pubblicare i video degli abusi su WhatsApp. Entrambi sono stati iscritti al registro degli indagati con le accuse di violenza sessuale aggravata e revenge porn.  

