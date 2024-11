Vallanzasca esce di cella. Trasferito in una Rsa

Renato Vallanzasca, per il quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto il 13 settembre scorso il "differimento pena" in detenzione domiciliare per "incompatibilità col carcere" a causa delle sue gravi condizioni di salute, è stato effettivamente trasferito nei giorni scorsi nella Rsa dell’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, in provincia di Padova. La struttura, che si occupa di malati di Alzheimer e demenza, è stata individuata nei mesi scorsi dai legali dello stesso 74enne.