Valentina e il diploma di maturità negato per la sindrome di Down. “Ma io ho studiato 5 anni, potevo farcela”

Roma, 23 giugno 2023 – Valentina sa vincere: agli ultimi Special Olympics, in quel di Colleferro, si è aggiudicata la medaglia d’oro nella disciplina dei 50 metri e un argento nel lancio del vortex. Valentina sa anche perdere: nella staffetta si è dovuta accontentare di un sesto posto. Valentina sa fare squadra, sa prendersi cura di chi ha difficoltà a stare in gruppo: lo ha fatto anche al di fuori dell’ambito sportivo, è stata assistente di alcuni ragazzi autistici in un corso di teatro. Ma soprattutto Valentina sa mettersi in gioco. E vuole esser messa in condizione di giocarsela. Nello sport come in qualunque ambito della quotidianità. È proprio questo che la scuola dovrebbe insegnare ai ragazzi. Ma in questi giorni le sta accadendo altro.

Valentina ha 19 anni e come migliaia di studentesse sta affrontando l’esame di maturità. Nel suo caso, però, l’esito è già scritto, prescinde da quello che saprà dimostrare nelle prove: è già deciso che Valentina, anziché un diploma, riceva un attestato di credito formativo. La forma è sostanza, stavolta: non si tratta di un titolo di studio equiparato ed equipollente al diploma, non consente di partecipare ai concorsi pubblici e, in generale, quando si tratta di cercare lavoro, fa poco curriculum. Per intendersi: Valentina riceverebbe questo attestato anche se non si presentasse all’esame. Lei invece ci sarà e sta lavorando duro per la tesi di maturità: “In questi giorni mi è capitato più volte di dirle di alzarsi dalla scrivania e andarsi a prendere una boccata d’aria», racconta Alessandra Valenzi, sua madre, nonché presidente della Consulta Disabilità del Municipio XV di Roma e attivista della Rete SupeRare, un’associazione di famiglie con persone con disabilità.

Valentina con alcune medaglie vinte in discipline sportive

Determinazione di atleta, quella di Valentina. Ma non solo: nella sua volontà di esserci c’è anche altro. “L’argomento della mia tesina è quello dei diritti umani. Me lo hanno consigliato gli stessi insegnanti ed io ho accettato. Non ho dubbi su come concludere la mia esposizione davanti alla commissione: racconterò che a volte il primo luogo nel quale alcuni diritti vengono ignorati è proprio la scuola. La mia scuola, quella che ho frequentato per 5 anni. Voglio esserci per poterlo dire forte e chiaro davanti alla commissione”. Sì, sono stati la dirigente scolastica e gli insegnanti dell’Istituto di Istruzione Superiore Calamandrei a ritenere che Valentina non sia in grado di giocarsela. A ritenere, per l’esattezza, che la sua emotività non le consenta di giocarsela. Né alla maturità né, senza quel diploma, in altri ambiti della quotidianità. Valentina convive con la sindrome di Down. Da qui la scelta della scuola. “Questi 5 anni tra poco saranno terminati – dice lei – ma continueranno ad incidere sulla mia esistenza”.

Non è raro che agli studenti con disabilità cognitiva sia proposto un Piano Educativo Individuale (PEI) differenziato. Ma la valutazione dovrebbe essere fatta caso per caso e la decisione deve essere corale, deve essere concordata e condivisa. Nel caso di Valentina non è andata così. Sua madre Alessandra non ha condiviso la scelta di un percorso differenziato né tantomeno quella dell’attestato di credito formativo. Alessandra, negli ultimi 4 anni, non ha mai apposto la sua firma al PEI. E nemmeno la neuropsichiatra che segue Valentina li ha firmati. “Ma senza queste firme non è possibile procedere con un PEI differenziato e quindi con le modalità di esame decise per mia figlia – rimarca Alessandra –. Io, a dirla tutta, ho firmato il Piano Educativo differenziato soltanto il primo anno. Lo firmai perché si trattava di capire come Valentina avrebbe retto l’impatto con la scuola superiore: non sono supponente, non credo che mia figlia debba o possa avere risultati sorprendenti in tutto quello che fa. In quella firma c’era anche un’apertura di credito nei confronti della scuola e del personale educante". Un’apertura concessa sebbene il primo impatto non fosse stato dei migliori: “La prima cosa che mi hanno fatto vedere al Calamandrei, appena vi ho messo piede, è stata un’auletta attrezzata di tutto punto – racconta Alessandra –. Valentina avrebbe dovuto seguire le lezioni in quell’auletta, separata dai compagni, da sola con l’insegnante di sostegno. È questa la scuola che include?”.

A risolvere la situazione sarebbe stata la stessa Valentina, a ulteriore dimostrazione, piaccia o no, di quanto sappia e voglia mettersi in gioco: “Alla fine del secondo anno è andata lei in persona dalla dirigente scolastica e le ha chiesto di poter fare lezione insieme ai suoi compagni, di stare in classe con loro”. È stata accontentata. Intanto sua madre aveva già smesso di sottoscrivere i PEI differenziati: “Finito il primo anno, una volta riscontrato che Valentina se la stava cavando benissimo, che i risultati arrivavano anche nelle materie scientifiche, non ho più ritenuto necessario alcun percorso differenziato. E non ne ho più firmati”. Nonostante questo la dirigente scolastica, alla quale abbiamo invano chiesto una replica, ha proceduto lo stesso. “Sempre più spesso accade che la scuola si chiuda nella sua autoreferenzialità e che segua logiche da azienda sanitaria dimenticando di essere, invece, il primo, e per certi versi l’unico, ambito di inclusione e di socialità per i ragazzi. Di una socialità alla pari”, sottolinea Mariella Tarquini, presidente della Rete SupeRare.