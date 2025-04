Morta la violinista di Propaganda Live, Valentina Del Re aveva 44 anni

Roma, 11 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta Valentina Del Re. La violinista romana di Propaganda Live, appena 44 anni, è morta dopo una lunga malattia: nell’ultima puntata dello show di attualità condotto da Diego Bianchi su La7 era assente. Ma nessuno si immaginava il peggio.

A dare notizia della sua scomparsa è il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, dove Valentina si era laureata con lode. “Una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera – si legge in un post dell’istituto sulla propria pagina Facebook –. Una donna coraggiosa. Esprimiamo l’affettuosa vicinanza di tutta la comunità del Conservatorio alla famiglia e a tutti quelli che oggi piangono la sua mancanza”.

La ricorda sui social anche Valerio Vicari, direttore Artistico della Roma Tre Orchestra, il primo ensemble universitario: Valentina vi suonava dal concerto inaugurale del 2005. “Una ragazza dal cuore d'oro, una cara amica, una musicista splendida. Sarai sempre con me”.

Violinista della Propaganda Orchestra, l’ultima volta che è apparsa in diretta tv è stato il 28 marzo. I capelli stavano ricrescendo dopo le terapie: sembrava un buon segnale… Tantissimi i messaggi di cordoglio degli spettatori sulla pagina Facebook del programma, che stasera va in onda con una nuova puntata. Non mancherà un omaggio per lei da parte di ‘Zoro’ Diego Bianchi e gli altri.