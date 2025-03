Valanga in Val di Sole: tre travolti. Due scialpinisti salvi e un disperso

Trento, 17 marzo 2025 - Una valanga ha travolto tre persone nella zona di Capanna Presena, in Val di Sole, in Trentino. Dalle primissime informazioni - a quanto apprende l'Ansa - due persone sarebbero in salvo mentre una sarebbe rimasta intrappolata sotto la neve. Sul posto stanno lavorando i soccorritori del Soccorso alpino ed è intervenuto anche l'elicottero.

Sono due le vittime di un’altra valanga, quella staccatasi domenica pomeriggio a Forcella Giau, tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo (Belluno). E’ morto nella tarda serata di ieri anche il secondo scialpinista travolto: si tratta di Abel Ayala Anchundia, un 38enne nato in Ecuador ma residente a Vittorio Veneto (Treviso), trovato dai soccorritori sotto due metri di neve già in gravi condizioni. L'uomo era stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale all'Angelo di Mestre. Ieri sera, all'ospedale di Treviso, è morta anche Elisa De Nardi, la 40enne di Conegliano (Treviso) che era stata estratta per ultima, essendo sepolta sotto oltre tre metri di neve. Il fratello della donna, Andrea De Nardi, 51 anni, è stato invece il primo a essere subito estratto dalla valanga, non essendo completamente sommerso dalla neve, ed è stato ricoverato a Pieve di Cadore per la frattura di una caviglia.