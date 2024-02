Valanga a Racines, tre persone travolte. Una è morta, le altre due sono gravi

Bolzano, 28 febbraio 2024 – Tre persone sono state travolte da una valanga a Racines di Dentro, frazione di Racines, in Alto Adige, sopra Passo Giovo, zona dove in poche ore sono caduti fino a 60 cm di neve. Una purtroppo è deceduta, le altre due sono ferite.

E' successo intorno alle 17, in zona Wumblsalm, area piuttosto isolata a oltre un chilometro di distanza dagli impianti di risalita. Sul posto sono intervenuti tre elicotteri di emergenza, Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites, con squadre di soccorso del Cnsas, dell'Alpenverein e della Guardia di finanza, che hanno estratto i tre escursionisti dalla neve. Tutti e tre avevano l’Arva, il dispositivo elettronico per la localizzazione, in caso di slavine, dunque sono stati facilmente individuati e soccorsi. Ma per uno di loro è stato comunque troppo tardi. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi.

La mappa

