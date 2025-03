Valanga a Cortina, si cerca un disperso. Altri due sciatori soccorsi, uno è grave

Belluno, 16 marzo 2025 – Si teme il peggio per un sciatore ancora disperso sotto una valanga che si è staccata dalla Forcella Giau, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi. Altri due compagni sono stati già estratti dalla neve, uno è cosciente, l’altro in gravi condizioni.

L’allarme è scattato alle 13 di oggi, quando un quarto sciatore ha chiamato i soccorsi, mentre a mani nude cercava gli amici sepolti.

La slavina è venuta giù nel territorio di San Vito di Cadore, a quota 2.300. Sul posto è atterrato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore mentre la scarsa visibilità ha impedito l’avvicinamento dell’eliambulanza di Treviso Emergenza. Mobilitate anche una terza eliambulanza e l'elicottero dell'Air service center per il trasporto in quota delle squadre. All’intervento partecipano il Soccorso alpino di San Vito di Cadore e quelli di Cortina d'Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina, Livinallongo.

Valanghe anche in Alta Val di Susa, nel Torinese, con quattro sciatori coinvolti in totale. A Salbertrand una persona è rimasta ferita a una gamba: non sarebbe grave. A Pragelato sono tre invece le persone rimaste semisepolte sotto una slavina. Fortunatamente sono illese. Sul posto sono intervenuti il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con due eliambulanze.

Notizia in aggiornamento