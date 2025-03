Morti 2 scialpinisti travolti da una valanga a Cortina

Cortina d’Ampezzo (Belluno), 17 marzo 2025 – Sono salite a due le vittime della valanga caduta ieri poco sotto Forcella Giau nel territorio di San Vito di Cadore nel Bellunese. Dopo essere morta nella notte Elisa De Nardi, 39 anni di Conegliano in provincia di Treviso, è morto anche Abel Ayala Anchundia, 38 anni originario dell'Ecuador e residente a Vittorio Veneto.

La donna è deceduta all'ospedale 'Ca' Foncello' di Treviso, lui al 'Dell'Angelo' di Mestre. Elisa De Nardi è stata l'ultima dei tre scialpinisti ad essere estratta. I soccorritori l'hanno individuata sotto circa tre metri di neve.

Le operazioni di recupero degli scialpinisti rimasti sepolti sotto una valanga sotto il Forcella Giau

Inizialmente i segnali dell'apparecchio Artva indicavano un punto ma le sonde non riuscivano a raggiungerla perché la scialpinista era intrappolata sotto la coltre nevosa. Il fratello di Elisa De Nardi, Andrea, di 51 anni, si trova ricoverato, non in pericolo di vita, all'ospedale di Pieve di Cadore per ipotermia e un trauma alla caviglia.

La slavina è venuta giù nel territorio di San Vito di Cadore, a quota 2.300. Sul posto è atterrato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore mentre la scarsa visibilità ha impedito l’avvicinamento dell’eliambulanza di Treviso Emergenza. Mobilitate anche una terza eliambulanza e l'elicottero dell'Air service center per il trasporto in quota delle squadre. All’intervento hanno partecipato il Soccorso alpino di San Vito di Cadore e quelli di Cortina d'Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina, Livinallongo.

Ieri è stata una giornata molto complicata dal punto di vista delle valanghe sulla Alpi dalla Valle d’Aosta al Trentino