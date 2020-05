Cortina d'Ampezzo, 9 maggio 2020 - Paura e preoccupazione a Cortina. Una valanga si è staccata, nella zona Tofana di Rozes, sopra il rifugio Giussani. Scattato l'allarme, sono partite subito le squadre di soccorso. Stando alle prime informazioni un giovane è morto: il ragazzo è stato trascinato a valle per oltre 200 metri.

Secondo le prime sommarie informazioni, la valanga avrebbe coinvolto diverse persone, sembra un gruppo di sciatori. La macchina dei soccorsi si è già messa in moto per verificare quante persone siamo rimaste effettivamente coinvolte dalla caduta della massa nevosa.

Allarme anche sulla Marmolada

In mattinata c'era stato un allarme per un'altra valanga staccatasi da Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l'elicottero di Trentino Emergenza per le ricerche di eventuali dispersi. Al momento non risultano persone coinvolte. L'allarme è stato lanciato da alcuni scialpinisti.

