Frana in Val Ferret, Courmayeur senz'acqua

Aosta, 6 agosto 2022 - Non solo Val di Fassa in Trentino . Il maltempo si abbatte anche sulla Valle d'Aosta e la Val Ferret , dove una frana ha determinato per molte ore la chiusura della strada comunale e l'interruzione della circolazione, ma ha anche danneggiato l'acquedotto provocando un'emergenza a Courmayeur . Le previsioni per poter ripristinare l'acquedotto sono di 2 -3 giorni e l'amministrazione intanto ha chiesto ai cittadini di razionare l'acqua che "non è potabile" ed "è necessario bollirla per uso alimentare".

"La situazione è critica, anche perché in questi giorni la popolazione è passata da 2.700 residenti a quasi 30mila", spiega il sindaco, Roberto Rota. "La colata detritica è importante - spiega Valerio Segor, tecnico regionale - ed è di decine di migliaia di metri cubi di materiale. I massi hanno danneggiato anche il ponte , spostandone l'impalcato".

"Abbiamo organizzato due punti di distribuzione per i cittadini, che continueranno anche domani", aggiunge il primo cittadino, spiegando che, sul fronte viabilità, "la valle non è più isolata". "Siamo riusciti a liberare in giornata una traccia in modo che tutte le persone possano scendere con i propri mezzi e i mezzi di soccorso per necessità possono salire e scendere", aggiunge Rota.

Da segnalare poi che il servizio acquedotto è interrotto nelle frazioni di La Palud, Villair e Entrèves , mentre è regolare in Val Veny, nell'alta Val Ferret (dal ponte di Rochefort) e a Plan Checrouit.

Ieri, sempre in Valle d'Aosta, era esondata la Dora . Quattro persone erano state tratte in salvo da Vigili del fuoco e Soccorso Alpino dopo essere rimaste intrappolate nella loro auto tra due lingue della colata di fango.