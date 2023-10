Il Vajont dei soccorritori: “Cadaveri e ghiaia: io giovane alpino in quella notte di orrore. Un trauma per sempre”

Conegliano Veneto (Treviso), 7 ottobre 2023 – Il suo Vajont da alpino, 60 anni dopo. La prima immagine che ha davanti agli occhi.

"Il deserto assoluto, non sembrava vero, non sembrava reale, non sembrava possibile”. Lino Chies, 81 anni, di Conegliano Veneto (Treviso), ha scoperto l’orrore assoluto da ragazzo, a 21 anni. Addentrandosi nella notte e nel nulla di Longarone, con il 6° reggimento artiglieria da montagna.

C’è una persona che lei abbia salvato e con la quale sia rimasto in contatto?

Una pausa, al telefono, un sospiro che pare infinito. “Assolutamente no. I salvati sono stati davvero pochi. Abbiamo scavato a manu nude, con pala e piccone. Io ho trovato solo cadaveri e ghiaia. Corpi a pezzi”.

Lino Chies, alpino, a 21 anni è stato tra i primi ad arrivare a Longarone

Più di 800 vittime non sono state riconosciute.

"Noi abbiamo provato a ricomporre i corpi. Li portavamo lungo il Piave, i camion li raccoglievano. Poi venivano lavati e vestiti, in attesa del riconoscimento dei parenti. Ma tanti erano a pezzi”.

Un trauma per sempre, anche per i soccorritori.

"Fino a 10 anni fa mi svegliavo in piena notte e buttavo per aria tutto, mia moglie allungava un braccio e mi diceva, calmo. Per noi è stato spaventoso, la psiche è andata a farsi friggere. Non si può a 21 anni trovarsi di fronte a una strage del genere”. Scavare a mani nude, senza mangiare e senza dormire.

"Non ne avevi proprio voglia, di mangiare e dormire. Quello era l’ultimo pensiero. C’era tanto tantissimo da fare ma con poche, pochissime speranze. Io non ne ho trovato uno solo vivo... Ciascuno è rimasto per due settimane-sedici giorni. Erano tutti morti, corpi da ricomporre. Uno choc totale”.

Che strumenti avete usato?

"Abbiamo scavato con pala e piccone. Poi quando hai cominciato a sentire gli odori, allora è arrivata la sanità e abbiamo cosparso di calce tutta Longarone. A mano, non c’era altro mezzo. C’era il rischio di epidemie, dovevamo farlo. E quando non c’era più nulla da salvare, hanno messo in moto le escavatrici e le ruspe. Ma prima abbiamo rivoltato tutto a mano”.

Lei aveva 21 anni. "Andavamo avanti perché c’era questa speranza, questa volontà di trovare qualcuno vivo. Ma era solo disperazione. Le persone, i parenti, arrivavano e non sapevano neanche dove era la loro casa. Perché non c’erano più nemmeno le fondamenta. C’erano pochi, pochissimi punti di riferimento per dire, ecco la mia famiglia viveva qui”.

In questi anni ha sempre partecipato alle celebrazioni?

“Sempre, il 9 ottobre sono sempre a messa a Longarone, per me è una data fissa, non esistono altri impegni”. Qual è il destino della memoria di questa strage senza uguali?

"Questo non saprei dirlo. Ci sono dei soccorritori che non sono mai andati su, non hanno trovato la forza di superare questo impatto. Non vogliono neanche parlarne. Troppo grande”. Un olocausto, ha scritto Tina Merlin.

"Non è descrivibile quello che abbiamo visto. Quando è arrivata l’alba e hai capito cosa è successo, ti sono cadute le forze. Era la disperazione assoluta. Tra di noi continuavamo a ripetere, ma è impossibile, è impossibile… Io poi conoscevo Longarone, com’era prima. E adesso avevo davanti il nulla assoluto. E tutto questo si poteva evitare, ma lo abbiamo capito dopo. Quella notte, nei primi momenti, ricordo che abbiamo pensato a un attentato. C’era l’Alto Adige che rompeva le scatole. Ma all’alba abbiamo capito, era venuta giù la montagna”.