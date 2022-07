Vaiolo delle scimmie, l'Oms dichiara l'emergenza globale

Roma, 23 luglio 2022 - Allerta globale per il vaiolo delle scimmie. L'Oms lo ha dichiarato ufficialmente come emergenza sanitaria globale. Dopo quindi il coronavirus del Covid anche l'orthopoxvirus del vaiolo delle scimmie, o monkeypox, viene riconosciuto come una nuova minaccia per la salute pubblica in tutto il mondo. La dichiarazione di emergenza globale è il massimo livello di allerta sanitaria ed è stata pronunciata oggi pomeriggio dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Dalla riunione di oggi del Comitato Oms - che si è espresso con 6 voti a favore e 8 contrari nel dichiarare il vaiolo delle scimmie emergenza sanitaria globale - è emerso che "il rischio posto dal vaiolo delle scimmie è moderato a livello globale e in tutte le regioni, ad eccezione della regione europea dove valutiamo il rischio come alto". Il direttore generale Tedros, a cui spetta l'ultima parola nella dichiarazione di emergenza globale, ha poi aggiunto: "C'è anche un chiaro rischio di un'ulteriore diffusione a livello internazionale. Quindi, in breve, abbiamo un focolaio che si è diffuso rapidamente in tutto il mondo, attraverso nuove modalità di trasmissione, di cui sappiamo troppo poco e che rispondono ai criteri del Regolamento Sanitario Internazionale. Per tutti questi motivi, ho deciso che l'epidemia globale di vaiolo delle scimmie rappresenta un'emergenza sanitaria di interesse internazionale".

A oggi i casi segnali sono oltre 16.000 in 75 Paesi con 5 decessi, quando un mese fa i casi erano 3.040 in 47 paesi. Ora con il massimo livello di allerta dichiarato dovrebbero scattare tutta una serie di azioni dei Paesi membri.

I primi casi pediatrici in Olanda e Usa

Un caso pediatrico di vaiolo delle scimmie è stato descritto ieri, 22 luglio, in un bambino di età inferiore ai 10 anni in Olanda. Il piccolo paziente era arrivato in un pronto soccorso di Amsterdam. A colpire della storia del babypaziente infettato da monkeypox è il fatto di non essere riusciti a risalire alla fonte del contagio, che viene classificata come sconosciuta.

Oggi invece i centri americani per il controllo delle malattie hanno rilevato per la prima volta due casi di vaiolo delle scimmie nei bambini. In una dichiarazione, il Cdc ha indicato che uno dei bambini contagiati risiede in California da meno di 2 anni, mentre l'altro si trova negli Stati Uniti ma di solito non risiede nel Paese. I funzionari sanitari hanno indicato che entrambi i casi sono correlati e che è molto probabile che i bambini siano stati infettati a casa per trasmissione da un membro della famiglia. Entrambi hanno sintomi ma sono in buona salute e ricevono cure.